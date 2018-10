Rosenberger 70er feiern Geburtstag

Zahlreiche Geburtstagskinder der Jahrgänge 1947 und 1948 haben sich kürzlich in Rosenberg getroffen, um ihren runden Geburtstag zu feiern.

Organisator Eugen Utz begrüßte die Jahrgänger bei einem Stehempfang im Waldgasthof „Goldenes Kreuz“ in Willa, um anschließend das Sieger-Köder-Zentrum in Rosenberg zu besuchen. Dort wurden die Teilnehmer mit viel Wissenswertem über Sieger Köder und die Gemeinde Rosenberg informiert. Beim Gräberbesuch in Rosenberg, Hohenberg und Fronrot gedachten sie der verstorbenen Altersgenossen. Mit einem gemeinsamen Abendessen und vielen guten Gesprächen, die mit Erinnerungen gespickt waren, ging ein erlebnisreicher Tag zu Ende, an dem sich die Teilnehmer versprachen, beim nächsten runden Geburtstag, in zehn Jahren, wieder miteinander zu feiern.