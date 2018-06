Rosenberg weitet Kinderbetreuung aus

Der Rosenberger Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Montag mit der Bedarfsplanung für die Kindergärten in Hohenberg und Rosenberg befasst. Angesichts steigender Anmeldezahlen kam das Gremium zu der Entscheidung, im Rosenberger Kindergarten künftig eine zweite Ganztagesgruppe anzubieten.

Bürgermeister Uwe Debler wies eingangs auf die Ergebnisse der jüngsten Befragung der Eltern von Kindergartenkindern in der Gemeinde hin. Dabei habe sich gezeigt, dass die Eltern im großen und ganzen zufrieden seien mit dem bestehenden Betreuungsangebot – sowohl in Rosenberg wie in Hohenberg. Gleichwohl müsse im Kindergarten Rosenberg angesichts steigender Anmeldezahlen aufgesattelt werden . Zum neuen neuen Kindergartenjahr 2016/17 werde zwingend eine zweite Ganztagesgruppe benötigt. Die Ganztagesgruppe in Rosenberg umfasse 20 Plätze, davon seien 16 aktuell belegt. Für das neue Kindergartenjahr würden mindestens elf zusätzliche Plätze benötigt. Wie Debler weiter ausführte, steige mit der Einführung einer zweiten Ganztagesgruppe auch der Personlaufwand im Rosenberger Kindergarten um 34 Prozent. Für die Gemeinde bedeute das Mehrausgaben von etwa 15 000 Euro im Jahr.

Der Gemeinderat votierte am Ende dennoch einstimmig und ohne größere Diskussionen, für die Einrichtung der zweiten Ganztagesgruppe. Gemeinderat Stephan Zerrer merkte allerdings noch an, dass der Rosenberger Kindergarten damit eventuell an räumliche Grenzen stoße. Eventuell müssten Eltern aus Rosenberg deshalb künftig auf den Kindergarten in Hohenberg ausweichen.