Rosenberg verabschiedet den Haushalt

Nachdem die März-Sitzung aufgrund der Corona-Pandemie noch ausgefallen war, hat sich der Gemeinderat Rosenberg erstmals zu einer öffentlichen Sitzung in der Virngrundhalle getroffen. In der mehrstündigen Sitzung wurde unter anderem der Haushalt 2020 verabschiedet.

Im Vorfeld der Sitzung hatte Bürgermeister Schneider an die Rosenberger Bürgerschaft appelliert, nicht zu dieser öffentlichen Sitzung zukommen. Sein Appell war ganz offenbar auf fruchtbaren Boden gefallen, mit Ausnahme einiger Feuerwehrmitglieder hatte sich am Montag kein Zuhörer in die Virngrundhalle verirrt, wo es im ersten Tagesordnungspunkt um den Haushaltsplan 2020 ging, der in Rosenberg erstmals nach den Spielregeln der Doppik aufgestellt worden ist. Dabei wurde aufgezeigt, dass den Erträgen im Ergebnishaushalt von 12,86 Millionen Euro in diesem Jahr Aufwendungen von 16,65 Millionen Euro gegenüberstehen werden, was einen Negativsaldo von 3,79 Millionen Euro ergibt.

Bedingt durch hohe Investitionen vor allem im Bereich der Karl-Stirner-Gemeinschaftsschule, im Straßen- und Breitbandausbau sowie durch hohe Umlagezahlungen an das Land und den Ostalbkreis ergibt sich deshalb im Finanzhaushalt für das Jahr 2020 ein Bedarf von 9,45 Millionen Euro. Diesem Finanzbedarf stehen allerdings auch Rücklagen von gut 14 Millionen Euro gegenüber, unterstrich Bürgermeister Tobias Schneider in der Sitzung. In diesem Zuge hatte der Rosenberger Rathauschef auch noch gute Neuigkeiten für die Rosenberger Bürger im Gepäck. „Gebühren und Steuern müssen nicht erhöht werden und bei sorgfältiger und wirtschaftlicher Haushaltsführung ist auch ein optimistischer Blick in die nächsten Jahre möglich.“ Der Gemeinderat verabschiedete am Ende einstimmig den Haushaltsplan 2020.

Diffiziler war dagegen der zweite Tagesordnungspunkt: Die Telefongesellschaft Vodafone hat eine Erhöhung des bereits mit Antennen belegten mittleren Flutlichtmastens im Sportgelände Geiselrot um zehn Meter beantragt. Sie möchte Handyumsetzer der Gesellschaft Telefonica auf diesem Masten installieren. Im November 2019 wollte Vodafone noch eine Aufstockung um fünf Meter haben. Dieser hatte die Bürgerinitiative Geiselrot zugestimmt, jedoch nicht einer Erweiterung der Anlagen um einen zusätzlichen Handyanbieter. Der Mast gehört der Gemeinde Rosenberg, Vodafone zahlt dafür Pacht. Wenn der Gemeinderat die Zustimmung verweigert, besteht die Gefahr, dass sich die Telefongesellschaften private Grundstücke für eigene Masten suchen, wie auch bereits mit dem Handymast von T-Online geschehen. Nach einigem Abwägen stimmte der Rosenberger Rat deshalb einer Erhöhung des Mastens um zehn Meter zu, um wenigstens „noch eine Hand auf das weitere Geschehen drauf zu haben“, wie es ein Ratsmitglied formulierte.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt befasste sich mit der Feuerwehr: Die Gemeinde Rosenberg hat sich von einem ausgewiesenen Kenner der Materie, dem leitenden Branddirektor der Feuerwehrschule Würzburg, Dr. Roland Demke, einen Feuerwehrbedarfsplan erstellen lassen. Mit dieser Gefährdungs- und Risikoanalyse möchte sie eine verlässliche Planungshandhabe für die nächsten zehn Jahre haben. Demke betonte in seiner über 80 Seiten langen Expertise, dass die Freiwillige Feuerwehr Rosenberg gut aufgestellt sei. Kleinere Defizite bei den Gerätschaften können durch Materialergänzungen ausgeglichen werden; ein neues Feuerwehrfahrzeug falle erst im Jahr 2028 an. Einziges Defizit in Rosenberg: Es gibt noch keine Feuerwehrfrauen; 20 Prozent weibliche Mitglieder der Feuerwehr seien nötig für eine gute Mischung. „Do müsse mr halt no dra schaffe“, kam dazu eine Stimme aus dem Feuerwehrkameraden-Zuhörerkreis.

Auch der Kobeleshof ist am Montag im Rosenberger Rat Thema gewesen: Bürgermeister Schneider informierte den Rat, dass er gegen die geplante Erweiterung des Kobeleshofes Widerspruch eingeleg habe; zahlreiche Bürger in der Gemeinde und der Gemeinderat würden diese Entscheidung mittragen. Bürgermeister Schneider kritisierte in diesem Zusammenhang, dass die Genehmigungsbehörde keine Umweltverträglichkeitsprüfung angeordnet habe, denn damit wäre das Genehmigungsverfahren öffentlich gewesen „und damit eine höhere Akzeptanz möglich gewesen“.

Über eine Bauvoranfrage der Firma Zweicom-Hauff am Rosenberger Westrand (ehemals Zweirad-Kurz) wurde in der Sitzung noch nicht abschließend entschieden. Der Betrieb plant an dem Standort den Bau eines neuen, dreistöckigen Verwaltungsgebäudes.