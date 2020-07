Rosenberg macht sich auf den Weg ins Jahr 2035

„Wie und wohin soll sich die Gemeinde Rosenberg in den nächsten 15 Jahren entwickeln?“ Mit dieser Frage eröffnete Rosenbergs Bürgermeister Tobias Schneider eine Bürgerinformation zum Gemeindeentwicklungskonzept. Mehr als 90 Interessierte hatten sich angemeldet, rund 80 waren gekommen. Bei der Eintragung in die Anwesenheitsliste erhielt jeder und jede eine Rosenberg-Stofftasche, in der sich außer kleinen Leckereien sechs Fragebögen befanden.

Wiebke von Wietersheim und Bianca Iwersen hatten den Abend inhaltlich vorbereitet. Die Stadtplanerinnen arbeiten beim Büro STEG in Stuttgart, laut Firmenangaben eine der größten Stadt- und Gemeindeentwicklungsgesellschaften Deutschlands. Nach einer kurzen Projektvorstellung baten die Planerinnen alle Teilnehmer Rosenberg so zu beschreiben, wie sie es gerne im Jahr 2035 hätten.

Auf die Fragebögen, gegliedert in die Themenbereiche „Bildung und Gesundheit“, „Freizeit und Tourismus“, „Mobilität“, „Wirtschaft und Versorgung“ „Wohnen und Ortsbild“ und einem Blatt für weitere Rückmeldungen, notierten die interessierten Bürgerinnen und Bürger, was ihnen für eine Weiterentwicklung der Gemeinde wichtig ist. Beim anschließenden gut moderierten Vortragen der Ergebnisse waren es überwiegend die bereits bekannten Fakten, aber auch neue Ideen kamen zutage.

Das wurde kritisiert: Rosenberg hat keinen Lebensmittelmarkt und keinen Arzt mehr. Ein Konzept für den ländlichen öffentlichen Personennahverkehr fehlt ebenso wie ein gemeindliches Radwegekonzept. Ohne Gaststätten wird Kommunikation schwierig und trotzdem fehlen Flächen für viele junge Bauwillige, die gerne in der Gemeinde leben möchten. Etwa eineinhalb Hektar sind es, wenn sich die Einwohnerzahl der Gemeinde nach einer Prognose der STEG um bis zu vier Prozent erhöht.

Bemängelt wurde auch die Breitbandversorgung mit Glasfaser. Corona habe gezeigt, dass Homeoffice und Home-Schooling möglich seien, aber schlecht machbar mit dem Konzept der „Letzten Meile Kupfer“, das Deutschland ins hintere Mittelfeld Europas beim schnellen Internet zurück katapultiert habe.

Aber auch Positives war zu vernehmen. Gelobt wurden die zwei Kindergärten der Gemeinde, die Karl-Stirner-Schule, das Sieger-Köder-Zentrum und die Galerie im Alten Rathaus, das Seniorenzentrum und das Angebot der zahlreichen Vereine.

Neue Entwicklungsmöglichkeiten taten sich auf. „Wir haben einige schöne Seen in der Gemeinde, aber keiner ist als Badesee ausgewiesen“, meinte ein Bürger. Ein anderer könnte sich einen „Mehrgenerationenspielplatz“ vorstellen, wo sich Kinder und junge Leute mit den Bewohnern des Seniorenzentrums treffen.

Rat beschäftigt sich 2020 mit Ergebnissen

Der Vorschlag, dass sich die Gemeinden Rosenberg und Jagstzell zusammenschließen, um gemeinsame Ziele besser verwirklichen zu können, stieß jedoch auf wenig Gegenliebe. Neu war auch die Idee, Routen für E-Biker auszuweisen. Der Radius der täglich mehr werdenden Pedelec-Nutzer sei um einiges größer als der der „normalen“ Radfahrer.

Bürgermeister Tobias Schneider fasste abschließend die Ergebnisse zusammen und sagte, dass die abgegebenen Fragebögen von den Planerinnen ausgewertet werden und dann auf der Homepage der Gemeinde nachzulesen sind. Der Gemeinderat wird sich im September 2020 auf einer Klausurtagung damit befassen und eine „Bürgerwerkstatt“ im Herbst vorbereiten.

Dort soll interessierten Bürgern noch einmal die Möglichkeit gegeben werden sich einzubringen. Das komplette Gemeindeentwicklungskonzept wird nach Auskunft der STEG im Frühjahr 2021 vorliegen.