Rosenberg hat ein Pro-Kopf-Guthaben

Der Gemeinderat Rosenberg hat in seiner jüngsten Sitzung am Montagabend den Haushalt für 2018 beraten. Finanziell sieht es in Rosenberg nach wie vor glänzend aus. Vor allem dank formidabler Gewerbesteuereinnahmen, die in Rosenberg seit Jahren beständig steigen. 2018 wird hier mit Einnahmen von 12 Millionen Euro gerechnet.

Kämmerer Winfried Krieger betonte bei der Einbringung des Haushalts, dass die Gemeinde mit „dieser Entwicklung und diesen Zahlen mehr als glücklich sein“ könne. Die erwarteten Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 12 Millionen Euro seien sogar noch „vorsichtig“ kalkuliert, wie Krieger auf Nachfrage aus dem Gremium unterstrich. Es sei „sehr gut möglich“, dass das Ergebnis 2018 sogar noch besser ausfalle.

Wobei: Hohe Steuereinnahmen bedeuten auf der anderen Seite für Rosenberg auch hohe Umlagezahlungen an Kreis und Land; sie werden sich in diesem Jahr auf rund 9,85 Millionen Euro summieren. Trotzdem steht der Gemeinde auch 2018 ein stattliches Sümmchen in Höhe von rund drei Millionen Euro für Investitionen zur Verfügung.

Große und kleine Posten

Das Geld wird in verschiedene Großmaßnahmen fließen, darunter die Erschließung des neuen Baugebiets West IV samt Bau eines neuen Kreisverkehrs, wofür in diesem Jahr insgesamt 3,5 Millionen Euro in den Haushalt eingestellt sind.

Ein weiterer Investitionsschwerpunkt wird zudem die laufende Sanierung der Schule sein. Hierfür sollen 2018 Mittel in Höhe von rund zwei Millionen Euro in die Hand genommen werden; insgesamt kostet die Schulsanierung 7,5 Millionen Euro. Und auch in den Breitbandausbau, der 2018 im nördlichen Teil der Gemeinde und im Gewerbegebiet umgesetzt werden soll, wird in großem Umfang investiert. 800 000 Euro werden für diese Maßnahme bereitgehalten. Beteiligen wird sich die Gemeinde zudem am Bau von neuen Parkplätzen bei der Kirche; es fließt ein Zuschuss von 110 000 Euro.

„Ein Zeichen an die Hohenberger“

Eingang in den Haushalt hat darüber hinaus auch noch der seit langem herbeigesehnte Radweg zwischen Hohenberg und Ellwangen gefunden. Er soll 2018 mit 250 000 Euro anfinanziert werden. „Ein Zeichen an die Hohenberger“, wie Krieger an dieser Stelle mit einem Augenzwinkern anmerkte. Gemeinderat Stefan Mack wies darauf hin, dass der Radweg auch von vielen Rosenbergern gewünscht werde. Auf Macks Vorschlag hin, soll Jürgen Eisenmann, Leiter des Geschäftsbereichs Geoinformation und Landentwicklung beim Landratsamt, in einer der nächsten Sitzungen über den aktuellen Planngsstand in Sachen Radweg berichten.

Zu den großen, kostenintensiven Projekten gesellt sich im Rosenberger Haushaltsentwurf noch eine Vielzahl kleinerer Maßnahmen, darunter die Umstellung auf Digitalfunk bei der Rosenberger Feuerwehr (40 000 Euro), die Anschaffung eines neuen Kompressors für den Bauhof (20 000 Euro) oder auch die Gestaltung des neuen Dorfplatzes in Hohenberg (30 000 Euro).

Finanziert werden kann dies alles ohne die Aufnahme von Schulden. Allerdings schrumpft der Rosenberger Sparstrumpf. Es ist eine Rücklagenentnahme von 2,6 Millionen Euro vorgesehen. Die eiserne Reserve der Gemeinde reduziert sich damit zum Ende des Jahres 2018 auf voraussichtlich 7,443 Millionen Euro. Was immer noch ein stattliches Sümmchen ist. Während andere Gemeinden im Rahmen der Haushaltsberatungen alljährlich ihre aktuelle Pro-Kopf-Verschuldung bekanntgeben (müssen), gibt es in Rosenberg ein Pro-Kopf-Guthaben. Das beläuft sich zum Stichtag 31. Dezember 2018 auf rund 2800 Euro.