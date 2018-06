Rosenberg feiert wieder Mittsommerfest

Im Abstand von vier Jahren wird in Rosenberg kräftig gefeiert. War es früher das Straßenfest, ist es heute das Mittsommerfest. Am kommenden Wochenende wird das Event, das auf den längsten Tag des Jahres fällt, zum zweiten Mal in Rosenberg steigen.

Die Idee, das Straßenfest in Mittsommerfest umzutaufen kam von Sieger Götz, dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft aller Rosenberger Vereine und Vereinigungen, die dieses Fest organisieren. Wurde die Veranstaltung vor vier Jahren noch in der Karl-Stirner-Straße abgehalten, findet es dieses Jahr rund um die Virngrundhalle und die Karl-Stirner-Schule statt.

Die enormen Auflagen haben diese Verlegung nötig gemacht. „Doch das soll dem Charakter des Festes keinen Abbruch tun“, sagt Sieger Götz. Und überhaupt: Man habe auch für die zweite Auflage des Mitsommerfestes wieder „ein Super-Programm auf die Beine gestellt, das seinesgleichen sucht“, so Götz, der in diesem Zusammenhang darauf hinweist, dass die Planungen fürs Mittsommerfest in Rosenberg bereits seit Anfang 2017 laufen. Ein 30-köpfiges Team sei damit seither befasst.

Los geht die Sause am Samstag, 23. Juni, gegen 15.30 Uhr mit einem Reigen- und Blumentanz des Kindergartens Rosenberg auf der Freilichtbühne bei der Virngrundhalle. Daran anschließend spielt die Kidskapelle des Musikvereins Rosenberg.

In der Karl-Stirner-Schule warten auf die Besucher naturwissenschaftliche Experimente. Im Foyer der Schule ist außerdem eine Ausstellung mit Arbeiten von Schülern aufgebaut. Betreuerinnen der Kindergärten Rosenberg und Hohenberg bieten für die kleinen Gäste eine Betreuung an.

Der neue Bürgermeister übernimmt den Fassanstich

Offizieller Auftakt fürs Mittsommerfest ist gegen 18 Uhr mit dem Fassanstich durch den neuen Bürgermeister Tobias Schneider. Danach geht's Schlag auf Schlag mit Auftritten von Tanzgruppen der Sportfreunde Rosenberg und den „Schellaschüttlern“. Ab 19 Uhr spielt die Band „Michi und Reini“ aus Zöbingen. Zu alten und neuen Schlager darf getanzt werden.

Natürlich wird auch an die Fußballfans gedacht. Wer will, kann das wichtige WM-Spiel Deutschland gegen Schweden bei einem Public Viewing verfolgen. Gewinnt die Deutsche Nationalelf, kann man das anschließend in der aufgebauten Bar feiern.

Gegen 23.30 Uhr wird der Himmel über dem Festgelände in das bunte Licht eines Brillantfeuerwerks getaucht.

Der Sonntag beginnt bereits um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Festplatz. Anschließend ist Frühschoppen mit musikalischer Unterhaltung durch den Musikverein Rosenberg. Ab 11 Uhr gibt es einen Mittagstisch in der Virngrundhalle sowie Kaffee und Kuchen im Foyer der Halle.

Um 14 Uhr startet das Unterhaltungsprogramm mit dem Kindergarten Hohenberg auf der Bühne. Zauberer Amadeus aus Oberkochen will die Besucher mit Tricks verblüffen und ist zwischen den Tischreihen unterwegs.

Um 15 Uhr wird im neuen Foyer, dem Herz der Karl-Stirner-Schule, ein Puppentheater gezeigt. Im Laufe des Nachmittags gibt es auch wieder Showtänze und Aufführungen auf der Bühne. Die drei Gesangvereine Liederkranz Rosenberg, der Gesangverein aus Hummelsweiler und der „Caminochor“ aus Hohenberg unterhalten mit fröhlichen Weisen.

Ab 17 Uhr unterhalten die Stammtischmusikanten aus Rosenberg. Außerdem tritt die KJG Hohenberg musikalisch auf und zum Ausklang spielt die neue Formation „Spontanität“. Ende des Mittsommerfest's ist gegen 21 Uhr.

An beiden Tagen ist ein Vergnügungspark mit Karussell, Lichtbogenschießen des Schützenvereins und ein Show- und Verkaufsstand mit Kräutern und Gewürzpflanzen des Obst- und Gartenbauvereins aufgebaut.

Die Bewirtung des Mitsommerfestes wird keine Wünsche offen lassen. Unter anderem gibt es gegrillte Hähnchen und Fingerfood. (afi)