Rosenberg erwägt Klage gegen Landratsamt

Der Herlingsweiher nördlich von Rosenberg hat die Räte der Virngrundgemeinde bei ihrer jüngsten Sitzung beschäftigt. Das etwa fünf Hektar große Gewässer befindet sich derzeit in Privatbesitz und soll an den Anglerverein Backnang verkauft werden. Die Gemeinde Rosenberg hat daraufhin von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht. Dem hat das Landratsamt widersprochen. Und Rosenberg erwägt nun eine Klage vor dem Verwaltungsgericht.

Verkauft wurde nicht der ganze See, sondern der Gewässerrandstreifen auf einer Breite von zehn Metern sowie die Fischereirechte gingen an den Anglerverein Backnang. Darüber war die Gemeinde am 6. Juli vergangenen Jahres informiert worden. Der Rosenberger Gemeinderat entschied daraufhin am 24. Juli in einer nichtöffentlichen Sitzung, das Vorkaufsrecht auf den Gewässerrandstreifen und die Fischereirechte geltend zu machen.

Kritik an der nichtöffentlichen Entscheidung

Das sorgte für Widerspruch. Denn der Anglerverein Backnang und Umgebung argumentierte, dass der Rat seine Entscheidung über das Vorkaufsrecht in einer öffentlichen Sitzung hätte treffen müssen. Deshalb sei der Beschluss rechtswidrig. Das Landratsamt, das als übergeordnete Instanz angerufen wurde, gab dem Widerspruch Recht: Über die Ausübung des Vorkaufsrechtes hätte der Rat öffentlich beraten müssen.

Aus dem Protokoll der betreffenden Sitzung am 24. Juli sei kein Grund zu entnehmen gewesen, warum die Angelegenheit nichtöffentlich beschlossen wurde. Damit sei eine „schwerwiegende Verfahrensrechtsverletzung“ gegeben, die den Ratsbeschluss rechtswidrig mache. Es sei auch nicht mehr möglich, den Rechtsfehler durch eine nachträgliche öffentliche Sitzung aufzuheben, da die Frist abgelaufen sei.

Gegen diese Entscheidung des Landratsamts bleibt nur der Klageweg beim Stuttgarter Verwaltungsgericht. Und diesen Weg will der Rosenberger Rat nun beschreiten. Die Gemeinde holte bereits eine Stellungnahme zu der Problematik bei einer Stuttgarter Anwaltskanzlei ein. Ratsmitglied Helmut Haug setzte sich dafür ein, in jedem Fall den Klageweg zu suchen. Sein Ratskollege Stephan Zerrer stimmte ihm zu, stellte aber die Frage, ob das Stuttgarter Anwaltsbüro, das bereits die rechtliche Stellungnahme abgegeben hatte, auch mit der Klage betraut werden solle. Aufch Stefan Mack stimmte zu, man wolle nicht kampflos aufgeben.

Der Stichtag für eine Klage ist der 6. Mai. Rüdiger Förstner regte darüber hinaus an, sich mit dem Anglerverein Backnang zusammenzusetzen und nach einer einvernehmlichen Lösung zu suchen.