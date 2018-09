Rettenmaier & Söhne feiert 140. Geburtstag

Unter dem Slogan „Wir sind JRS – seit über 140 Jahren!“ hat die Firma Josef Rettenmaier und Söhne in Rosenberg ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Jubiläums-Betriebfest eingeladen. Dazu war die Palettenhalle am neuen Werkstor Nord passend dekoriert.

In seiner Rede schlug Unternehmenschef Josef Otto Rettenmaier als Holzmüller der vierten Generation den Bogen vn den Anfängen der Familie Jakob Rettenmaier im Jahr 1878 auf der ehemaligen Öl- und Getreidemühle im Gewann Holz hin zur heutigen, global aufgestellten Unternehmensgruppe mit mehr als 3000 Mitarbeitern an über 80 Produktions- und Vertriebsstandorten rund um den Globus.

Rettenmaier berichtete, wie sich das Leben in der Mühle vom handwerklich geprägten Kleinbetrieb zum Global Player in Sachen grüner Cellulose- und Pflanzenfaser-Technologie rasant verändert hat. Die Firma habe sich im Laufe ihrer Entwicklung immer wieder neu erfinden müssen. Den Schritt in die Mechanisierung und Motorisierung gind die Firma in den 1930er- und ’40er-Jahren, dann der mutige Schwenk der Brüder Josef und Otto Rettenmaier in den ’50er-Jahren weg vom landwirtschaftlichen Handwerksbetrieb hin zur technologisch geprägten Industrieproduktion für die Linoleum- und Kunststoffherstellung bis hin zu selbst entwickelten revolutionären Cellulose-Produktionsanlagen und dem Aufbau eines Fabrikationsnetzwerks in aller Welt. ´

In vielen Bereichen der Industrie ist Rettenmaier drin

Additive, gesunde Ballaststoffe, moderne Hochleistungstablettierstoffe oder pflanzliche Halbstoffe für nahezu alle Bereiche der modernen Industrie prägen laut Rettenmaier heute das Tätigkeitfeld. Durch den konsequenten Einsatz nachwachsender, pflanzlicher Rohstoffe punkte die grüne Cellulose- und Pflanzenfaser-Technologie mit Nachhaltigkeit und umweltgerechter Denkweise im industriellen Maßstab.

Hinter allen großen Entwicklungsschritten steht bis heute die auf Eigenständigkeit setzende Unternehmerfamilie Rettenmaier, die sich einer langfristig orientierten, nachhaltigen Unternehmenspolitik verschrieben habe und dabei immer ein großes Augenmerk auf technologische, anwendungsorientierte Innovation lege. Zusammen mit dem Ausbau des weltweitenBeratungs- und Vertriebsnetzwerks habe sich die Unternehmensgruppe zu einem leistungsfähigen, global agierenden Anbieter von Problemlösungen und Serviceleistungen entwickelt.

Respekt prägt die Unternehmensphilosophie

Die durch Respekt, Wertschätzung und menschliches Miteinander geprägte Unternehmensphilosophie sieht Josef Otto Rettenmaier auch künftig als Basis aller unternehmerischer Aktivitäten – „über alle Kulturen, Religionen und Länder hinweg“. Dazu gehört auch ein klares Bekenntnis der Familie zum Standort Rosenberg: „JRS steht fest zu ihren Wurzeln am attraktiven Standort Deutschland.“

Als Antrieb Rettenmaier das weltweite Engagement der Mitarbeiter in Sachen Nachhaltigkeit. Ziel sei, „die Welt von morgen jeden Tag ein kleines Stück besser zu machen – durch eine gesündere Ernährung, eine erreichbare Medizinversorgung, Umweltschutz, ressourcenschonende Funktionsstoffe und Herstellprozesse.“ Das mache JRS zum attraktiven Arbeitgeber und Ausbildungs- und Studienpartnerbetrieb.

Mit seinem Dank an die Belegschaft verband Rettenmaier die Aufforderung, mutig und zukunftsorientiert die nächsten Schritte kreativ und verantwortungsbewusst anzugehen.

Landrat Klaus Pavel lobte die langfristig angelegte, konsequent gelebte Wachstumspolitik und beharrliche Innovationsstärke der JRS, die mittlerweile zu den ganz Großen in der Industrielandschaft der Ostalb gehöre.

Anfang mit Tablettierstoffen für Spalt-Tabletten

Als ehemaliger Vertriebsleiter schilderte Richard Salzer den Wachstumskurs aus eigener Erfahrung. Er erinnerte an den Einstieg in die Welt der pharmazeutischen Tablettierstoffe in den späten ’60er-Jahren, den JRS für Spalt-Kopfschmerztabletten lieferte, oder die Eroberung der Lebensmittelindustrie mit Nahrungsfasern und den Ballaststoffkonzentraten ab 1978. Feincellulosen der Firma dienen als Asbestersatz in der Bauchemie, Cellulose-Pellets machten moderne Straßenbeläge länger nutzbar. Neuestes Beispiel seien Kosmetik-Cellulosen als Ersatz für Plastikkügelchen und Reibekörper in Duschgels, Shampoos oder Lotions.

Chefin Rebeca Rettenmaier lud abschließend alle zur Teilnahme an der JRS-Faser-Olympiade ein, bei der neun Teams aus den unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens im sportlichen Wettbewerb antraten. Parallel wurde eine Kids-Mini-Olympiade gestartet. Für die Kleinen gab es zudem Ponyreiten, eine Kartbahn und einen Erlebnispfad, die Großen konnten geführte Busshuttletouren durch das Werk machen.

Der Musikverein Rosenberg sorgte für einen stimmungsvollen musikalischen Rahmen. Mit Lightshow, Siegerehrung und Partyband wurde bis in die Nachtausgiebig gefeiert.