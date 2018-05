Rat lehnt neue Biogasanlage mehrheitlich ab

Der geplante Bau einer neuen Biogasanlage im Weiler Hütten ist im Gemeinderat Rosenberg mehrheitlich auf Ablehnung gestoßen.

Wie Michaela Müller vom Bauamt dem Gremium zuvor erklärt hatte, handele es sich bei dem Gesuch um ein sogenanntes „privilegierteres Bauvorhaben im Außenbereich“, das heißt, werden vom Bauherrn alle behördlichen Auflagen, etwa beim Naturschutz, erfüllt, ist ein solcher Antrag eigentlich zu genehmigen. Wie Müller erklärte, laufe zu dem Vorhaben derzeit aber noch eine öffentliche Anhörung; bislang lägen aber keinerlei Einwände vor.

Dem Rosenberger Gemeinderat schmeckte der Antrag trotzdem nicht. Stefan Mack fühlte sich gar an den Windpark Rosenberg Süd erinnert; er sprach vom „Windparksyndrom“ und befand mit einer gehörigen Portion Fatalismus: „Das ist der gleiche Fall wie beim Windpark. Wir können entscheiden, was wir wollen. Es interessiert am Ende niemanden und es hat auch keinen Einfluss.“ Andere Räte pflichteten Mack kopfnickend bei. Und so wurde das Gesuch dann auch bei einer Ja-, vier Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen mit klarer Mehrheit abgelehnt.

Vorausgesetzt die öffentliche Anhörung zu dem Vorhaben verläuft ohne Einwände, wird das fehlende Einvernehmen der Gemeinde am Ende sehr wahrscheinlich durch die Zustimmung der übergeordneten Kreisbaubehörden ersetzt.