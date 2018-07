Ramponierter Bodenbelag sorgt für Unmut

Der Linoleumboden in der neuen Schulaula sieht nach wenigen Monaten bereits recht ramponiert aus. Deswegen wünscht sich der Hausmeister eine akkubetriebene Reinigungsmaschine. Die Gemeinderäte Mack und Rupp erinnerten daran, dass der strapazierte Fußbodenbelag gegen einen Beschluss des Gemeinderats eingebaut worden ist und dass eigentlich das Architekturbüro ACT diese Maschine bezahlen müsste. Mehrheitlich beauftragte der Gemeinderat am Ende die Verwaltung damit, Angebote einzuholen, um in der nächsten Sitzung entscheiden zu können.