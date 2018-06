Radweg: Schneider will Gespräche führen

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung kamen unter dem Punkt „Verschiedenes“ einige Wünsche und Anregungen aufs Tapet.

So fragte Gemeinderätin Judith el Mawla an, wie weit die Sache mit dem Radweg von Hohenberg nach Ellwangen gediehen sei. Zumal man schon des Öfteren in den Gemeinderatssitzungen darüber diskutiert habe. Bürgermeister Tobias Schneider sagte zu, dass er sich um diese Angelegenheit jetzt kümmern werde. Es gelte noch mit einigen Grundstückseigentümern zu reden, die unmittelbar vom neuen Radweg betroffen seien. „Wir müssen alle an einem Tisch zusammenbringen, um Ergebnisse zu erreichen, sagte er. (afi)