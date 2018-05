Radler werden wieder in die Irre geführt

Hohenberg (ng) - Seit einigen Tagen fehlen auf der gesamten Strecke zwischen Ellwangen-Spitalhöfe und Rosenberg die Abklebungen auf den Hinweisschildern zum Radweg Rosenberg – Ellwangen. Wie schon mehrmals berichtet, hat die Verkehrsbehörde des Landratsamtes Ostalbkreis eine Kreisradwegekarte veröffentlicht, auf der auch stark befahrene Landstraßen als Radwege ausgewiesen wurden.

Eine solche gefährliche Strecke befindet sich auf der Landesstraße 1060 zwischen Hohenberg und dem Eggenroter (und damit Ellwanger) Ortsteil Lindenkeller. Nach Protesten ortsansässiger Radler und den Berichten in der örtlichen Presse im Juni 2015 wurden die irreführenden Hinweisschilder abgeklebt, da ja dieser Radweg bis heute nicht gebaut worden ist.

Seit einigen Tagen fehlen nun diese Abklebungen und täuschen dem ortsunkundigen Fahrradfahrer einen vorhandenen Radweg vor. So geschehen am Donnerstag, dem 3. Mai 2018. Der 81-jährige Tourenradler Dieter Friz aus Heilbronn, der schon tausende Fahrradkilometer hinter sich hat, unter anderem war er vor wenigen Jahren von Heilbronn nach Nordspanien geradelt, war unterwegs von Gaildorf über Ellwangen nach Dinkelsbühl. Vor der Landmetzgerei Feichtenbeiner bei Hohenberg endete der auf seiner Karte und auf den Hinweisschildern ausgewiesene Weg ganz plötzlich und unvermutet und er musste die knapp drei Kilometer zum Lindenkeller auf der stark befahrenen Landesstraße zurücklegen.

„Die schrecklichsten Fahrradkilometer meines Lebens“, erklärte er gegenüber unserer Zeitung. Und was Friz noch mehr ärgerte: An der Bushaltestelle beim Lindenkeller musste er absteigen, weil an keiner Stelle dort der Bordstein abgesenkt ist um auf den (eigentlichen) Fuß-/Radweg nach Eggenrot zu kommen. Nachfragen in Hohenberg ergaben, dass diese Abklebung erst jüngst weggenommen wurde. Warum dies geschehen ist, war am Freitag nicht in Erfahrung zu bringen. Eine entsprechende Anfrage beim Landratsamt blieb unbeantwortet.