Pflegestift Rosenberg feiert erstes Jahresfest

Zum ersten Mal hat das Pflegestift Rosenberg ein Jahresfest gefeiert. Es wurde ein wunderbarer Tag. Bei strahlendem Sonnenschein hat Einrichtungsleiter Manfred Wieland gemeinsam mit Pfarrer Martin Danner und Pfarrer Rainer Oberländer zahlreiche Besucher zum ersten ökumenischen Gottesdienst im Innenhof des Generationenparks Edelrose begrüßt. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand das Thema „Wo die Liebe wohnt“. Festlich umrahmte der Posaunenchor Hohnhardt den Gottesdienst. Im Anschluss erwartete die Gäste ein buntes Unterhaltungsprogramm. Neben einem reichhaltigen Angebot an Speisen und Getränken sorgte der Musikverein Rosenberg am Nachmittag für gute Stimmung. Nicht nur die Kinder, sondern auch deren Eltern und die Bewohner waren von den Darbietungen der Artisten des Zirkus Frankordi begeistert. Noch bis in den späten Nachmittag hinein dauerte das Jahresfest, umrahmt vom Musikverein Rosenberg.