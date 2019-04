Pfarrer Danner wäscht zwölf Hohenbergern symbolisch einen Fuß

Am Abend vor dem Karfreitag, dem Todestag Jesu, erinnern die Kirchen mit einem ungewöhnlichen Zeichen an die Zuwendung Jesu zu den Menschen: mit der Fußwaschung. Pfarrer Martin Danner hat beim Gründonnerstagsgottesdienst zwölf Hohenbergern symbolisch einen Fuß gewaschen.

Dieses Symbol der Demut ist aus einem alten orientalischen Brauch der Gastfreundschaft entstanden. Bevor man zusammen ein Mahl feierte, beseitigte der Hausherr oder ein Diener den Staub der trockenen Straßen des Orients. Im römischen Reich war es Aufgabe der niedrigen Sklaven, die Füße der Gäste zu waschen.

Im Johannesevangelium wird berichtet, dass der Apostel Petrus diese Geste zunächst nicht verstanden hat. Als Jesus zu ihm sagte, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir, will der gelegentlich übertreibende Petrus sich sogar Kopf und die Hände waschen lassen. Dieses Ritual hat schon früh Eingang in die kirchliche Liturgie gefunden. Vor allem in Klosterkirchen und in den Ostkirchen gehört die Fußwaschung am Gründonnerstag zum festen Bestandteil des Gottesdienstes.

Papst Franziskus geht regelmäßig in ein Gefängnis und wäscht dort Gefangenen die Füße. In Hohenberg waren es Mitglieder der Kirchengemeinde, denen Pfarrer Danner symbolisch einen Fuß wusch. Darunter waren junge Leute und Senioren.