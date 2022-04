Peter Hirschle ist neues Ehrenmitglied beim Liederkranz Hohenberg

Nach zweimaliger coronabedingter Verschiebung auf das jeweils folgende Jahr hat der Liederkranz Hohenberg endlich wieder eine ordentliche Mitgiederversammlung abgehalten. Diese war geprägt von zahlreichen Ehrungen, von den Berichten über einen Zeitraum von drei Jahren und einem hoffnungsvollen Ausblick auf die kommenden Jahre: Im nächsten Jahr kann der Liederkranz Hohenberg sein 75-jähriges Jubiläum feiern.

Vorsitzender Jack Knecht ging in seinem Rückblick auf die turbulente Coronazeit ein und dankte allen Mitgliedern des deCamino-Chores, dass sie trotz der langen Pausen weiterhin zu ihrem Chor stehen. „Abgemeldet hat sich noch niemand“, dankte der Vorsitzende. Hier schloss er besonders die Chorleiterin Ruth Schmid mit ein, die auch dem „nicht-singenden Chor“ die Treue hielt und weiter hält. Sie ist jetzt 25 Jahre Chorleiterin in Hohenberg und erhielt dafür besonderen Beifall.

Der Umfang der Berichte war geringer als in den Vorjahren. Konnte man 2019 noch das Jahresprogramm mit regelmäßigen Chorproben und Auftritten sowie den Eckpunkten Maifest, Gartenfest am Jakobustag und Kirchweih „voll fahren“, werden die Jahre 2020 und 2021 als stille Jahre in die Vereinsgeschichte eingehen müssen. Der traurigste Tag war der 19. August 2020, an dem einer der aktivsten und beliebtesten Sänger, Musiker, Texter und Liedermacher Tom Heinrich an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben ist.

Bürgermeister Tobias Schneider dankte allen Sängerinnen und Sängern und den anderen Vereinsmitgliedern, dass sie in diesen für die Vereine nicht einfachen Zeiten zum Liederkranz Hohenberg stehen und ihn bei allen chorischen, kulturellen und der Dorfgemeinschaft dienenden Aufgaben unterstützen. Er nahm nach dem Kassenbericht von Peter Hirschle die Entlastung vor, die einstimmig für die vergangenen drei Jahre erteilt wurde.

Bei den Wahlen wurden der Vereinsvorstand und der Beirat in ihren Ämtern bestätigt. Vorsitzender Jack Knecht und Schriftführer Thomas Wiest für ein Jahr, der stellvertretende Vorsitzende Bernd Klopfer und der Kassier Peter Hirschle für zwei Jahre, die Beiratsmitglieder Alena Hertl, Annett Wipprecht, Paul Blattner, Ali elMawla, Stefan Mayer und Dieter Seitz für drei Jahre.

Über die beiden Coronajahre hatten sich eine Reihe von Ehrungen angesammelt, die einen kleinen „Ehrungsmarathon“ notwendig machten. 2020 wurden für langjährige Vereinsmitgliedschaft geehrt: Für 20 Jahre Vereinstreue: Bettina Berhalter, Elke Fuchs, Angelika Zwick, Thomas Huber, Daniel Knecht, Stefan Mayer, Klaus Meyer, Dr. Ralf Recknagel, Manfred Ritter und Udo Schiele. 30 Jahre Vereinsmitglied sind Christine Rief, Heribert Knecht und Dieter Seitz, 40 Jahre gehören Hugo Ackermann und Anton Kraus und 50 Jahre Roland Hagmann und Klaus Schneider dem Liederkranz Hohenberg an.

Im Jahr 2021 waren Kornelia Blattner und Claudia Beikircher 20 Jahre, Hermann Bauer und Alois Riek 40 Jahre und Hans Hassler 50 Jahre Vereinsmitglied. Bettina Klopfer singt seit 15 Jahren, Rudolf "Festus" Knecht seit 25 Jahren im Hohenberger deCamino-Chor.

2022 waren Hedwig Ernsperger und Dieter Seitz 30 Jahre sowie Irmgard Bauer, Josef Fischer, Rudolf Knecht und Paul Mittnacht 40 Jahre Vereinsmitglied. Joachim "Jack" Knecht und Wolfgang Sorg sind seit 50 Jahren, Günter Hirschle, Walter Nader und Josef Rettenmaier seit 60 Jahren Vereinsmitglieder. Für aktives Singen im Chor erhielten Urkunden und Nadeln: Klara Heinrich sowie Irmgard und Hermann Sorg für 30 Jahre Singetäigkeit, Joachim Knecht für 40 Jahre und Klaus Schneider und Hedwig Ernsperger für 50 Jahre chorisches Singen.

Für 25jährige Chorleitertätigkeit wurde Ruth Schmid mit der silbernen Chorleiternadel des Deutschen Chorverbandes ausgezeichnet und Peter Hirschle, der seit 46 Jahren aktiver Sänger und seit 27 Jahren in verschiedenen Funktionen im Vorstand mitarbeitet, zum Ehrenmitglied ernannt.

Mit einem Ausblick auf die hoffentlich möglichen Veranstaltungen, vor allem auf das 75-jährige Vereinsjubiläum im kommenden Jahr und Dankesworten an den ersten Vorsitzenden Jack Knescht beschloss der stellvertretende Vorsitzende Bernd Klopfer die außergewöhnliche Drei-Jahres-Versammlung in der Virngrundhalle Rosenberg. Begonnen hatte sie mit einem Gottesdienst für die Verstorbenen des Vereins in der Sankt-Jakobus-Kirche.