Offene Stalltür lockt viele Besucher auf den Grafenhof

Nach zwei Jahren Pause haben sich Anfang Mai wieder die Stalltüren auf dem zwischen Bühlerzell und Adelmannsfelden gelegenen Grafenhof geöffnet. Einige Hundert Besucher aus nah und fern nahmen das Angebot an, sich ein Bild von den Aktivitäten des Reitvereins und der Reitschule Link in der Reitsportanlage Grafenhof zu machen.

Beim Besuch der Stallungen konnten – unter der Anleitung der jugendlichen Vereinsmitglieder – die Pferde gestreichelt, gestriegelt oder auch intensiver gepflegt werden. Insbesondere den kleinen Kindern machte es großen Spaß, diese Tiere hautnah zu erleben.

Um das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde zu fühlen, stellten sich die jungen Besucher geduldig beim Kinderreiten an. Einige Runden auf den braven Pferden der Reitschule drehen zu können, ließ die Kinderaugen strahlen. Die Spielstationen in der Reithalle rundeten das Programm ab und wurden von vielen Familien und den nicht so Pferde-Interessierten eifrig genutzt.