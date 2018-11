Noch so einen Sommer verkraftet der Wald nicht

Wie hat sich der Jahrhundertsommer mit seiner großen, lang anhaltenden Hitze und den geringen Niederschlägen auf die Wälder in der Region ausgewirkt? Eine Frage, die die Menschen ganz offenbar bewegt. Auf jeden Fall wollten am Sonntag so viele Interessierte bei einer entsprechenden Waldführung mit Rosenbergs Revierförster Helmut Hohnheiser dabei sein, dass es nächstes Wochenende noch einen zweiten Termin geben wird. Das Fazit des knapp dreistündigen Rundgangs durch den Rosenberger Wald war übrigens ernüchternd. Hohnheiser ließ keinen Zweifel daran aufkommen: „Noch so einen Sommer wie 2018, dann sieht’s schlimm aus für unseren Wald.“

„Wer hat Dich, Du Deutscher Wald so hoch da droben aufgebaut?“. Jeder kennt das alte Lied. Aber genau da scheint der Hase im Pfeffer zu liegen. Denn der Wald war auch schon immer ein Wirtschaftsfaktor, bei dem es galt, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit herauszuholen. Weshalb die Forstwirtschaft lange Zeit auf die schnell wachsende Fichte setzte. Ein Baum, dem das heiße, extrem trockene Wetter nun allerdings besonders zusetzt.

Was Helmut Hohnheiser den knapp 40 Teilnehmern der Waldführung an verschiedenen Stellen im Wald auch zeigte. Als erstes an einer sogenannte Käferplatte. Das ist eine Lichtung, die durch das Fällen von Fichten entstanden ist. Die Bäume, die man in der Zeit des Zweiten Weltkriegs gesetzt hatte, waren vom Borkenkäfer befallen und mussten weichen. Kiefern oder Tannen wurden von dem gefürchteten Schädling dagegen nahezu komplett verschont.

Und genau da will die Forstbehörde nun ansetzen, wie Rosenbergs Revierförster verdeutlichte: „Wir wollen weg von den reinen Fichtenkulturen. Ziel ist es, einen gemischten Wald aufbauen“, sagte Hohnheiser. Ein „idealer Wald“ bestehe – so die heutige Auffassung in der Forstwirtschaft – aus 30 Prozent Fichten, 40 Prozent Tannen und 30 Prozent Buchen- oder Laubbäumen. Den jetzt angeschobenen Umbau des Waldes bezeichnete Hohnheiser als „die größte Maßnahme der vergangenen 300 Jahre“ in der Forstwirtschaft.

Tanne und Douglasie ersetzen die Fichte

Wobei der Förster betonte, dass die Forstwirtschaft sich schon seit längerem mit dem Projekt Waldumbau befasse. Was man allein schon daran erkenne könne, dass die heute gegenüber der Fichte bevorzugte Tanne seit längerem auf dem Vormarsch ist. Lag der Anteil der Tanne 1990 noch bei lediglich vier Prozent, so seien es heute bereits um die 30 Prozent. Durchaus ein Ergebnis des Klimawandels, da Tannen deutlich besser mit Hitze und Wasserknappheit umgehen können als Fichten und durch ihre Pfahlwurzel (Fichten haben flache Tellerwurzel) fester im Boden verankert sind und somit Stürmen besser standhalten können. Ein weiterer Baum, der zu den Gewinnern des Klimawandels zählen wird, sei laut Hohnheiser die Douglasie. Diese wachse sogar noch etwas schneller als die Fichte, sei aber zumindest bis jetzt resistent gegen den Borkenkäfer und könne trockene Sommer, wie in diesem Jahr, offenbar deutlich besser wegstecken.

Aber auch mit der Pflanzung anderer Bäume wurde und werde experimentiert. So wurden etwa nach den großen Stürmen im Jahre 1990 und 2000 auch großflächig Eichen im Virngrundwald eingebracht. In feuchten Lagen wurde indes vorzugsweise mit Erlen, Eschen und Ahorn gearbeitet. Bei den Eschen habe sich dann jedoch das kleine Eschenstengelbecherchen eingenistet, ein Pilz, der diesen Bäumen nach und nach den Garaus macht. Wichtig sei immer, dass man mit den entsprechenden Bäumen auf den richtigen Standort gehe, betonte Hohnheiser. Ziel der Forstwirtschaft sei auf großen Flächen ein sich ständig verjüngender Waldbestand, so Hohnheiser. Dass dies im Hinblick auf die nächste Forstreform personal bedingt immer schwieriger werden würde, daraus machte er keinen Hehl.

Dem Borkenkäfer macht ein frostiger Winter nichts aus

Die Teilnehmer der Führung interessierten sich am Sonntag übrigens vor allem für den Borkenkäfer. So wurde zum Beispiel gefragt, ob ein frostiger Winter den Schädling in Schach halten könne. Was Revierförster Helmut Hohnheiser klar verneinte: „Sie können einen Borkenkäfer ins Gefrierfach legen und nach ein paar Tagen ins Warme holen. Nach kurzer Zeit erwacht er wieder zum Leben“. Schädlicher für den Käfer sei eine Witterung, die ständig zwischen wärmeren und frostigen Temperaturen wechseln würde. Wie die Bäume mit dem Käfer klar kommen wurde ebenfalls gefragt. „Ein Baum kann sich eine bestimmte Zeit gegen den Käfer wehren und ihn mit Harz bekämpfen. Ist die Käferpopulation aber so hoch wie derzeit, hat der Baum einfach keine Chance und muss schnellstens aus dem Wald entfernt werden“, erklärte der Förster.

Hohnheiser zeigte beim Rundgang übrigens auch einige Waldstücke, denen es derzeit besonders gut geht. Unter anderem wurde ein alter, tatsächlich gut durchmischter Baumbestand in Augenschein genommen, der absolut gesund war. Es war ein wohltuender Anblick.