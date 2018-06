Neulich im Nirgendwo

Seit 1995 gibt es GPS, das „Global Positioning System“. Der Durchschnittsbürger kennt dies eher unter dem Stichwort „Navi“. Die US-Amerikaner haben vor zweieinhalb Jahrzehnten den Weltraum über der Erde mit 24 Satelliten zugepflastert. Deren Position wird stets sehr genau berechnet und jeder Satellit funkt seine Positionsdaten zur Erde. Daraus rechnet das Navi bis auf wenige Meter genau den eigenen Standort aus. Eine fantastische Sache, die einst für das Militär entwickelt wurde und dessen hohe Genauigkeit seit 2000 auch zivilen Nutzern zur Verfügung steht.

Im Tal der Blinden Rot, knapp drei Kilometer südwestlich von Hohenberg, unweit der „Felix-Hütte“, einem Schlechtwetterunterstand für Förster und Waldarbeiter, befindet sich schon seit geraumer Zeit eine Hinweistafel der Gemeinde Rosenberg. Darauf steht, dass sich an diesem Punkt der 10. Grad östlicher Länge und der 49. Grad nördlicher Breite schneiden. Mit einem normalen Navi – allerdings sollte es die Position nicht auf einer Karte sondern als Zahlenangabe sichtbar machen ist es nun möglich, den genauen Schnittpunkt zu suchen.

Man findet auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, das zwischen dem 47. und 55. nördlichen Breitengrad und zwischen dem 5. und dem 14. östlichen Längengrad liegt, 47 solcher Schnittpunkte. Davon sind 15 auf Wasserflächen oder werden aus anderen Gründen nicht gezählt. Bleiben also noch 32 zum (Be-)Suchen übrig. Und ein solcher „Primärer Konfluenzpunkt“, wie diese Orte auch genannt werden, befindet sich im Wald südwestlich von Hohenberg.

Mit dem Navi stellt man schnell fest, dass die Hinweistafel an der Einmündung zu einem Waldsträßchen bei der Blinden Rot noch gut 100 Meter vom eigentlichen Grad-Schnittpunkt entfernt ist. Entlang eines fast zugewachsenen Holzabfuhrweges geht es ostwärts leicht bergauf in einen jungen Mischwald. Nach dem halsbrecherischen Überqueren eines kaum sichtbaren, weil fast zugewachsenen Grabens weist der elektronische Kompass vom alten Holzweg weg rechts in das Dickicht hinein. Dann endlich zeigt das Navi bei einem vermoderten Baumstumpf den imaginären Punkt: 49 Grad, 00 Minuten, 00,0 Sekunden Nord und 10 Grad, 00 Minuten, 00,0 Sekunden Ost.

Manche Esoteriker spüren bei diesen Schnittpunkten übersinnliche Kräfte. Der Verfasser hatte jedoch nur noch den Wunsch, wieder heil aus dem Jungwald heraus zu kommen. Viele Geocacher, also GPS-Schatzsucher, laufen diesen Punkt ebenfalls an, um zu hinterlassen, dass sie auch dagewesen sind; die letzten Einträge stammen vom 2. September 2012. Aber das ist wieder eine andere Geschichte ...