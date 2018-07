Neues Vereinsheim steht kurz vor der Vollendung

Die Umbaumaßnahmen des neuen Vereinsheims des Obst- und Gartenbauvereins Rosenberg haben den letzten Abschnitt erreicht. Nach der Grundsanierung der Außenanlagen des Gebäudes im Jahre 2009 und dem Ausbau der Inneneinrichtungen mit einer neuen Kochnische und den sanitären Anlagen für Mitglieder und Gäste des Rosengartens kann in wenigen Wochen das künftige Domizil für Besucher eröffnet werden. Bisher wurden rund 40 000 Euro an Baukosten und rund 1500 ehrenamtliche Helferstunden in das Vereinsheim investiert.

Die Inneneinrichtung des Hauptsaales war eine Spende der Gemeinde Rosenberg. Das Mobiliar hierzu stammte aus den früheren Räumlichkeiten des ehemaligen Gasthofes zum Goldenen Kreuz in Hohenberg, die die Gemeinde erworben hatte. Zu den ersten Baumaßnahmen gehörte zunächst der Ausbau der Kellergarage im unteren Bereich des Rosengartens. Die Wände zu dem Garagentor mussten erweitert werden, um dem vereinseigenen Zeltanhänger eine Standmöglichkeit zu bieten.

In dem weiteren Abschnitt wurden dann die Fenster und Heizungsanlagen im Innengebäude saniert. Das Schmuckstück des künftigen Heimes der Gartenfreunde ist eine kleine Küchenanlage mit einer angeschlossenen Bedienungstheke, die den Besuchern des Rosenberger Rosengartens bei Bedarf eine kleine Erfrischung oder Kaffee und Kuchen anbieten kann. Der interne Verpflegungsbetrieb soll jedoch primär nach Auskunft des Vereinsvorsitzenden Thomas Stier den Vereinsmitgliedern zugute kommen.

Eröffnung an den Rosentagen

Die Eröffnungsfeierlichkeiten des neuen Vereinsheims finden mit einem bunten Festwochenende während der Rosenberger Rosentage am Samstag, 18., und Sonntag, 19. Juni, statt.

Neben Fachvorträgen im Bürgersaal des Rosenberger Rathauses und vielen Mitmachaktionen für Kinder und Familien rund um den Rosengarten werden bei einem Tag der offenen Tür die neuen Räumlichkeiten bei Führungen den Besuchern vorgestellt. (jh)