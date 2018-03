Neue Parkplätze bei der Rosenberger Pfarrkirche

Die katholische Kirchengemeinde Rosenberg hat an der Südseite der Pfarrkirche das baufällige ehemalige Schwesternhaus abgebrochen. Dort sollen Parkplätze entstehen, die in der Rosenberger Ortsmitte dringend benötigt werden. Dazu hat sie einen Zuschussantrag an die Kommune gestellt. Diese ist bereit, die Baukosten mit 110 000 Euro zu unterstützen, was 50 Prozent der Gesamtkosten entspricht. Allerdings ist man sich in der Nutzungsvereinbarung noch nicht über alle Punkte einig. Dieses soll demnächst in Gesprächen mit beiden Vertragspartnern geklärt werden. Darüber wurde jetzt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats informiert. Foto: Sorg