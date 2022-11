Neue Ausstellung dokumentiert Rosenberger Kirchen(um)bauten

Wie mittlerweile bekannt, ist die Rosenberger Pfarrkirche Zur Schmerzhafen Mutter derzeit geschlossen. Untersuchungen im Dachgeschoss haben ergeben. dass Balken an tragenden Stellen morsch geworden sind. Diese müssen nun Stück für Stück herausgenommen und durch neue Hölzer ersetzt werden. Deswegen wurde das Ziegeldach abgenommen und eine wetterfeste Folie ziert momentan den offenliegenden Dachstuhl. Zuvor musste der Dachboden geräumt werden, wobei interessante Dinge zum Vorschein gekommen sind. Die Wiedereröffnung der Pfarrkirche ist für Herbst 2023 vorgesehen.

Im Magazin der Galerie und Museum im früheren Rosenberger Rathaus lagern zahlreiche alte Ansichten, Postkarten und Fotografien der Vorgängerbauten. Dies nahmen die aktiven Senioren zum Anlass, den Bestand durchzusehen und zeitlich zu ordnen. Zusammen mit einer Nachbildung des Grundsteins der Pfarrkirche sowie alten Bauplänen und Skizzen stellten sie im Schauraum des Obergeschoßes im alten Rathauses (an der Straße nach Hummelsweiler) eine Ausstellung mit einem Gang durch die Baugeschichte zusammen. Der Zeitraum umfasst alle Rosenberger Kirchenbauten, beginnend mit der Errichtung eines Kreuzes durch den heuer selig gesprochenen Virngrundapostel Philipp Jeningen im Jahre 1690 bis zur letzten Kirchenraumsanierung während der Zeit des Malerpfarrers Sieger Köder.

Ergänzt wird die Ausstellung durch die alten Kreuzwegstationen, einem früheren Altarbild und mit den Figuren der alten Krippe vor 1980. In diesem Zusammenhang entdeckte man in alten Bauplänen mehrere Entwurfsskizzen für den Turm der Rosenberger Kirche. Bekanntlich gefällt die derzeitige Spitze des Turmes nicht jedem; dieser war in der Bauzeit 1929, der Zeit der Weltwirtschaftskrise, eine reine Zwecklösung für die damals zwei Glocken.

Immer wieder wird die Rosenberger Pfarrkirche Zur Schmerzhaften Mutter (lat. Mater Dolorosa) auch dem Heiligen Franziskus zugewidmet. Auch dieser Widerspruch konnte nun aufgedeckt werden. Bei einer Durchsicht des „Liber Parochum", einer im 18. Jahrhundert begonnenen Beschreibung der Pfarrei Hohenberg mit Chronikeinträgen bis ins 20. Jahrhundert, entdeckten die aktiven Senioren einen lateinischen Eintrag, wo es heißt, dass nach der Errichtung des Kreuzes 1690 bald eine hölzerne Kapelle (1705) und im Jahre 1747 eine steinerne Kapelle fertiggestellt werden konnte. Der damalige Würzburger Weihbischof Johann Bernhard Mayr weihte sie zu Ehren der Schmerzensmutter Maria.

Allerdings passte dies den Rosenbergern wohl nicht, sie wollten lieber den Heiligen Franziskus von Assisi verehren. Er war auf einem der beiden damals aufgestellten Seitenaltären abgebildet. Der Chronist beschreibt dies als einen „erstaunlichen" (mirabile) Vorgang, weil sie ihn als „ersten Patron ihrer Kirche anerkennen" (pro patrono primario agnoscunt).

Die Ausstellung „Es war einmal…Die Rosenberger Kirche im Wandel der Zeit" wird am kommenden Sonntag, 27. November, um 14 Uhr in der „Galerie und Museum im Alten Rathaus", Weiherstraße 6, eröffnet. Sie ist bis Ende Juni 2023 jeden 1. Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Weitere Öffnungszeiten können über die Gemeindeverwaltung Rosenberg, 07967/90000 abgestimmt werden.