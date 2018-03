Neue Übungsleiter müssen her

Die Verantwortlichen der Sportfreunde Rosenberg konnten bei ihrer jüngsten Hauptversammlung eine zufriedene Jahresbilanz ziehen. Vorsitzender Jürgen Majewski kündigte unter anderem an, dass der Verein sich verstärkt um die Ausbildung neuer Übungsleiter kümmern möchte – um Fitnessstudios Paroli bieten zu können.

In einem 64-seitigen Vereinsmagazin „SFR-aktuell“, zusammengestellt von Geschäftsführer Wolfgang Mack, waren die Jahresberichte aller 34 Abteilungen den Mitgliedern vorab zugegangen. Weshalb der Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Jürgen Majewski kurz ausfiel. „Schwerpunkt in diesem Jahr soll die Ausbildung von qualifizierten Übungsleitern sein. Nur so können wir dem Interesse an Fitnessstudios wirksam entgegenwirken“, betonte Majewski. Des weiteren erinnerte er kurz an die Höhepunkte im vergangenen Jahr, Dazu zählte für die Sportfreunde unter anderem der Erhalt des Ehrenamtspreis: Von über 150 Bewerbern hatten die Sportfreunde den ersten Preis für den am besten geführten Verein im WLSB-Bezirk Kocher-Rems erhalten, was mit einer Geldspende von 1000 Euro und einem Sportartikelgutschein über 1500 Euro belohnt worden war. Weitere Schwerpunkte im vergangenen Jahr, so der Vorsitzende Jürgen Majewski, waren die Einweihung der Kaltsporthalle, die Überdachung der Vereinsheimterrasse und die 70-Jahrfeier des Vereins.

Der Kassenbericht von Karl Schenk wies bei einem Volumen von über 200 000 Euro zwar ein Minus auf, das jedoch durch das vorhandene finanzielle Polster des Vereins abgefedert werden konnte. Im Bezug auf den Neubau der Kaltsporthalle müsse der Verein noch einen Kredit über 80 000 Euro abbezahlen; aber die Laufzeit sei absehbar, ergänzte der Vorsitzende Majewksi.

Bei den anstehenden Wahlen wurden für den ausscheidenden Kassierer Karl Schenk als Nachfolgerin Christine Schenk gewählt. Für Franzi Mack rücken Jule Backers und Sandra Schmid als Jugendsprecherinnen nach.

Auf den langjährigen Vertreter der männlichen Mitglieder im Vorstand, Bert Lindmayer, folgt Stefan Mack. Alle anderen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern für weitere zwei Jahre bestätigt. Außerdem bestätigte die Versammlung alle von den einzelnen Abteilungen gewählten Sprecher und Leiter.

Grußworte kamen vom stellvertretenden Bürgermeister Manfred Rupp und vom Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Rosenberger Vereine, Sieger Götz. Der Vorsitzende Jürgen Majewski dankte allen erschienen Vereinsmitgliedern für ihr Kommen und konnte die Versammlung in rekordverdächtiger Zeit von knapp einer Stunde beschließen.

Ehrungen:

Eingebettet in die Versammlung waren Ehrungen. Werner Brendle, Stefan Maas, Thomas Roth, Klaus Schühle, Wolfgang Sorg und Jutta Stahl wurden mit der silbernen Vereinsnadel für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. 40 Jahre Mitglied und mit der goldenen Vereinsehrennadel ausgezeichnet wurden Rainer Januschko, Anton Kraus, Dietmar Mack, Peter Nonnenmacher, Roland Rathgeb, Wolfgang Schmid und Alois Schreckenhöfer.

Kristina Häberlin, Teresa Häberlin und Florian Schenk wurden mit silbernen Ehrenamtsnadel für zehn Jahre Vereinsarbeit geehrt, Olga Aigner durfte für 20 Jahre Übungsleitertätigkeit die goldene Ehrenamtsnadel in Empfang nehmen.

Für 200 Fußball-Verbandsspiele bekamen Philipp Hald, Matthias Knecht, Jochen Schips und Christian Schreckenhöfer die Spielernadel in Bronze; die Spielernadel in Silber für 350 Spiele erhielt Jens Hauber.

Berthold Greiner hat 150 Verbandsspiele im Tischtennis hinter sich; er wurde mit der bronzenen Spielernadel geehrt.

Hubert Burkhardt ist 50 Jahre Mitglied bei Rosenberger Sportfreunden und wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Für (mindestens) 1200 Fußballspiele erhielt Manfred Engelhardt eine speziell für ihn angefertigte Ehrenplakette. (ng)