Narrenbaum steht vor der Virngrundhalle

Was für ein Spektakel: Die Rosenberger Schellaschüttler haben am Samstag die Faschingssaison eröffnet und den Narrenbaum vor der Virngrundhalle aufgestellt. Allerdings mit kurzer Unterbrechung – denn zwischendurch musste man noch Rücksicht auf die Kirchgänger nehmen. Aber danach ging's dann ab.

Zum Warmup spielten die Schellaschüttler einige schräg-schöne Stücke. Danach war erst mal Pause und der Narrenbaum war noch nirgends zu sehen. Die Besucher wurden derweil mit Musik aus der Dose bei Laune gehalten. Dann aber, nach dem Gottesdienst, ging es in die Vollen. Der närrische Baum, den eine riesige Schelle ziert, wurde mit viel Musik und bengalischer Beleuchtung auf den Platz vor der Virngrundhalle getragen und unter dem Beifall der Bevölkerung nach alter Väter Sitte mit Muskelkraft und Schwalben aufgestellt und fest verankert. Im Anschluss ging in Rosenberg der Punk ab. Bei Stimmungsliedern wie „Sun of Jamaika“, „Ring of Fire“ oder auch der „Fischerin vom Bodensee“ wurde kollektiv getanzt, geschunkelt und mitgeklatscht. Unter der musikalischen Leitung von Thomas Fredrich (in Rosenberg der Flady) hauten die Guggen einen Hit nach dem anderen raus, dass es eine wahre Freude war.

Für die Rosenberger Schellaschüttler war es das zweite Mal, dass sie einen Narrenbaum aufgestellt haben. Das erste Mal noch auf dem Rathausplatz, jetzt vor der Rosenberger Virngrundhalle. Sie eröffnen mit der Aktion ihre närrische Saison und werden bis Faschingsende auf weiteren zehn Terminen zu erleben sein. Und was könnte besser passen als das Lied, das sie unter dem Narrenbaum ebenfalls laut und krachend in die kalte Nacht schmetterten: „Wir hab'n noch lange nicht genug“.