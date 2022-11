Nach Bauarbeiten: Haus droht einzustürzen

Bei Bauarbeiten kam es zum Abrutschen eines Fundaments an einem Gebäude in Rosenberg. Hinzugezogene Statiker, Holzbaufirmen und der Baufachberater des Technischen Hilfwerks (THW) beurteilten die Lage als kritisch und entschieden sich in der Nacht von Montag, 7. November, auf Dienstag, 8. November, für eine Abstützung.

Zwei vorgefertigte Stützböcke wurden auf die örtliche Gegebenheit angepasst, errichtet, mit dem Gebäude verschraubt und verschwertet. Zusätzlich musste die Holzkonstruktion des Gebäudes durch die Bergung des THW Ellwangen unterbaut werden. Da der Untergrund überwiegend aus Schotter bestand entschied man sich für eine Beschwerung und Sicherung des Abstütz-System-Holz (ASH) mittels Betonblöcken.

Während der gesamten Arbeiten wurden die Einsatzstelle durch das Einsatzsicherungssystem (ESS) des THW Kirchheim überwacht. Die Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung sorgte für ausreichend Licht und Strom am Zuschnittplatz und an der Einsatzstelle. Insgesamt waren 30 THW-Einsatzkräfte aus Ellwangen und Kirchheim mit sieben Fahrzeugen, Anhänger und einer Netzersatzanlage im Einsatz. Das Einsatzende war gegen 1 Uhr.