Musikkapelle Bühlerzell lädt zum Jahreskonzert

Von Schwäbische Zeitung

Ein vermummter, schwarz gekleideter Täter hat in der Nacht zum Donnerstag die Tankstelle in Hörbranz überfallen und die Angestellte mit einem Messer bedroht. Gegen 0:10 Uhr fuhr der zunächst unbekannte Täter mit einem Fahrrad unmittelbar vor den Eingang einer Tankstelle in Hörbranz und stürmte anschließend vermummt mit schwarzer Kleidung, Sonnenbrille und Maske und mit einem Brotmesser bewaffnet in den Tankstellenshop. Dort bedrohte er die Tankstellenbedienstete mit dem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld.