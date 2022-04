Mitarbeiter der JRS-Betriebsfamilie spenden 11 600 Euro für die Ukraine

Das Leid der Menschen in der Ukraine hat die Mitarbeiter der JRS Rosenberg auf den Plan gerufen. Horst Erdlen, Geschäftsbereichsleiter „Funktionale Asphalt Additive“ hatte die Idee, die Kollegen der JRS-Betriebsfamilie zu einer hausinternen Spendenaktion aufzurufen. Innerhalb kürzester Zeit kam so ein Betrag von 11 600 Euro für die Ukraine-Hilfsaktion des DRK zusammen. Das internationale Rote Kreuz organisiert in der Ukraine vor Ort zielgerichtete Direkthilfe-Projekte für die Menschen in Not. „Die Welle der Hilfsbereitschaft mit dem hohen Spendenbetrag, der gesammelt wurde, macht uns stolz auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei JRS. Wir sind glücklich, den Menschen in der Ukraine, die vom Krieg so hart getroffen werden, auf diese Weise helfen zu können“, dankt JRS Chef Josef Otto Rettenmaier für das große spontane Engagement im Unternehmen. Das Foto zzeigt Horst Erdlen und Julia Kern vom Organisationsteam der JRS Spendenaktion.