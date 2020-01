Markantes Wahrzeichen gefällt

Zwei Tagesordnungspunkte, die so gar nicht auf der Agenda standen, haben am Montag den Gemeinderat Rosenberg beschäftigt. Zum einen war es die Fällung einer markanten Eiche beim alten Sportplatz in Geiselrot, zum anderen war es die Ablehnung eines Baugesuches in der Rosenberger Karl-Stirner-Straße durch das Landratsamt Ost-albkreis.

Bei der vierteljährlichen Bürgerfragestunde zu Beginn der Sitzung fragte Josef Schenk, warum am 22. Januar eine Eiche beim alten Sportplatz in Geiselrot gefällt worden sei. Der Baum sei seit Jahren vom Eichenprozessionsspinner befallen, antwortete Bürgermeister Tobias Schneider. Alle Versuche, den Schädling zu stoppen, seien letztendlich vergeblich gewesen. Nach Rücksprache mit dem Bauhof habe er die Fällung angeordnet. Eine Rücksprache mit der unteren Naturschutzbehörde habe es nicht gegeben. Den Baum samt Ästen und Zweigen verarbeitet eine Firma zu Hackschnitzeln. Die Eiche soll durch einen Ahorn ersetzt werden.

Diskussionen gab es um ein Baugesuch, das das Landratsamt Ostalbkreis abgelehnt hatte.

„Ein schlechtes Signal an die nachfolgende Generation“

Das Haus sollte in der Karl-Stirner-Straße in der zweiten Reihe hinter einem bereits bestehenden Gebäude gebaut werden, allerdings liegt der Platz außerhalb des Bebauungsplans. Im Rat wurde kritisiert, dass dieses Verbot die Ansiedlung einer jungen bauwilligen Familie stoppe: „Das ist ein schlechtes Signal an die nachfolgende Generation“, sagte Gemeinderat Gerold Geiger. Ähnlich äußerte sich Thomas Fredrich. Er schlug ein Tauschgeschäft mit einem Abrundungsplan und dem Erwerb des Grundstücks durch die Gemeinde vor. Kathrin Hirschle und Judith Ebert-El Mawla möchten aber zuvor nochmals mit der Familie und mit dem Landratsamt sprechen und so wurde dieser Punkt von der Tagesordnung genommen.