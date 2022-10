Lehrer Volker Schulz feiert Dienstjubiläum

Für 40 Jahre Dienstzeit hat die Gesamtlehrerkonferenz der Karl-Stirner-Schule den Lehrer Volker Schulz geehrt. Rektor Heiko Fähnle überreichte Schulz zu diesem Anlass die Dankesurkunde des Landes Baden-Württemberg.

Schulz studierte von 1983 bis 1986 an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd r Mathematik, katholische Theologie und Musik. Sein beruflicher Weg führte ihn 1987 zunächst an die Buchenbergschule Ellwangen, an der er im Rahmen seines Vorbereitungsdienstes 1988 auch die zweite Dienstprüfung erfolgreich ablegte. 1988 wurde Schulz als Lehrer an der Karl-Stirner-Schule eingestellt und unterrichtete seither als Klassenlehrer schwerpunktmäßig Schüler in der Sekundarstufe. Generationen von Schülern bereitete er auf den Hauptschulabschluss und seit 2016 auch auf die Realschulabschlussprüfung vor. Über seine Lehrtätigkeit hinaus leitete er seit 1988 den Schulchor sowie den Lehrerchor. Auch die Zusammenarbeit mit den Kirchen liegt ihm am Herzen, so die Schulverwaltung.

Über 27 Jahre engagierte er sich außerdem als SMV- und Vertrauenslehrer. Viele Lehramtsanwärter begleitete er intensiv im Vorbereitungsdienst. In den vergangenen Jahren lag ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit im Bereich der Systembetreuung. Im Schuljahr 2020/21 übernahm er an „seiner“ Schule kommissarisch das Amt des stellvertretenden Schulleiters. Derzeit unterrichtet Volker Schulz eine neunte Klasse als Klassenlehrer.