LED-Straßenlampenprojekt liegt im Plan

„Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik in Rosenberg läuft nach Plan“, hat Bürgermeister Tobias Schneider bei der jüngsten Gemeinderatssitzung bekanntgegeben. Die umliegenden Gehöfte seien zum Großteil bereits mit LED-Straßenlampen ausgestattet. Lediglich in Rosenberg, Hohenberg und Hummelsweiler müsse noch umgerüstet werden. Dort seien zum Teil noch die alten Quecksilberdampf- und Natriumdampflampen in Betrieb. Diese sollen jetzt so schnell wie möglich ausgetauscht werden. In diesem Zusammenhang hat die Gemeinde Rosenberg einen Zuschuss in Höhe von zwanzig Prozent beantragt. Im Haushalt sind für die Umrüstung 30 000 Euro eingestellt. Mit diesem Betrag und der Förderung könnten im neuen Baugebiet West III rund 48 Leuchten installiert werden. (afi)