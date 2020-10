Laster bleibt im Grünstreifen stecken

Steckengeblieben ist ein Fahrer mit seinem Laster auf einem Feldweg rechts der Kreisstraße 3323 zwischen Herlingshof und Herlingsweiher. Der ortsunkundige Lkw-Fahrer war am Mittwoch mit seinem Fahrzeug auf dem Feldweg unterwegs. Nach der Brücke fuhr der 48-Jährige an einer Steigung abseits der Strecke in den Grünstreifen, wo das Fahrzeug stecken blieb und einen Schaden von rund 500 Euro verursachte.