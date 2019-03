Landgasthof Adler in Rosenberg geht neue Wege

Der Landgasthof Adler in Rosenberg hat wieder geöffnet. Das im gesamten süddeutschen Raum bis November 2016 für seine exquisite Sternenküche bekannte Lokal unter der Leitung von Josef und Marie-Luise Bauer geht neue Wege. Jetzt kann man dort „Bett & Frühstück“ genießen.

„Schlafen wie auf Wolken“ verspricht der neue Flyer des Traditionshauses in Rosenberg. Dies ist verbunden mit einem Frühstück unter dem Motto „Bestes aus der Region – ehrlich, gut und reichhaltig“. Bauhausmöbel, helles Fachwerk und ein rustikaler Holzboden versprechen Gemütlichkeit. Die Zimmer sind modern, aber stilgerecht eingerichtet, WLAN ist selbstverständlich, genauso wie das Parken direkt vor dem Haus. Wer abends an der Bar einen Schlummertrunk oder Snacks zu sich nimmt, weiß dieses Ambiente zu schätzen.

Vom Gin zur Übernachtung

Jetzt könnte man natürlich fragen, was denn in den vergangenen rund zwei Jahren im Adler geschehen ist. Josef Bauer hat sich mit ganzem Herzen der Gin-Herstellung gewidmet und die Marke „Sturzflug“ kreiert. Ein Gin, der sich in kürzester Zeit einen hervorragenden Namen gemacht hat. Doch soll das alles gewesen sein? Nein, sagen Josef Bauer und seine Frau Marie-Luise, denn das Gebäude verdiene es, wieder belebt zu werden.

Der Landgasthof Rosenberg eröffnet wieder mit Übernachtungsplätzen.

Die Idee, jetzt dort mit dem Projekt „Bett und Frühstück“ einzusteigen, hat sich praktisch fast von allein ergeben. „Wir haben während der Zeit unseres Restaurants Gäste aus dem gesamten süddeutschen Raum und darüber hinaus empfangen dürfen“, sagt Josef Bauer. Diese Verbindungen bestehen weiterhin. Allerdings wollen Bauer und seine Frau etwas kürzer treten und damit dem Küchenstress entgehen. Was nicht heißen soll, dass gar nichts mehr passiert. Rund zwei Jahre lang hatten die beiden Zeit, um sich ein neues Konzept zu überlegen. Die Idee „Bett und Frühstück“ wurde geboren.

Der Monteur ist so viel wert wie der Geschäftsmann

Wer das Ambiente des Landgasthofes Adler in Rosenberg kennt, darf sich freuen, dass sich dort nichts verändert hat. Die Gaststube, designt von Professor Alfred Lutz in den 70er Jahren, bleibt erhalten. Alles ist in rot, grün und blau gehalten und man fühlt sich sofort wohl. Es ist eben dieses Ambiente, das sich von anderen unterscheidet. Wichtig ist Josef und Marie-Luise Bauer, dass sie eine Herberge für alle schaffen wollen, da ist der Monteur genauso viel wert, wie der Geschäftsmann, der von Termin zu Termin eilt.

Wer im „Bett & Frühstück“ im Landgasthof Adler in Rosenberg eincheckt, kann seinen Abend gemütlich an der Bar im Gastraum ausklingen lassen und muss auch nicht hungrig ins Bett gehen. Es werden neben Getränken aller Couleur auch kleine Snacks gereicht.

Das „Bett & Frühstück“ hat vier Tage in der Woche, von Montag bis Freitag, geöffnet. Anreisen kann man ab Montag, die letzte Abreise ist freitags. Wobei man nach Anfrage auch samstags oder sonntags zum Beispiel bei Familienfeiern oder Hochzeiten dort übernachten kann. Dies muss aber entsprechend vereinbart werden. Das „Bett & Frühstück“ im Landgasthof Adler hat zwölf Zimmer (drei Einzelzimmer und neun Doppelzimmer).