Knecht bleibt an der Spitze

Bei der diesjährigen Hauptversammlung des Musikvereins Rosenberg im Glaszimmerle der Virngrundhalle haben Vorstandswahlen auf der Agenda gestanden. Dabei wurde der Vorsitzende, Matthäus Knecht, in seinem Amt bestätigt.

Eröffnet wurde die Versammlung mit dem Rechenschaftsbericht von Matthäus Knecht. Der Vereinschef blickte auf ein ereignisreiches Jahr für die Rosenberger Musiker zurück. 35 Auftritte und 47 Proben hätten auf dem Jahresprogramm gestanden. Hinzu kämen Altpapiersammlungen, die viermal im Jahr organisiert werden. Sie seien eine finanzielle Hilfe bei der umfangreichen Jugendarbeit, so Knecht.

Leider, so Knecht, sei die Faschingsveranstaltung des Vereins im Laufe der vergangenen Jahre immer schlechter besucht gewesen, so dass man sich entschlossen habe, diese zumindest vorläufig aus dem Programm des Musikvereins zu streichen. Dafür hätten sich das Wienfest und das Frühjahrskonzert zu Erfolgsgaranten gemausert. In diesem Zusammenhang dankte Knecht der Jugenddirigentin Simone Boy, dem Leiter der Bläserklasse und Dirigenten der Kidskapelle, Stefan Schröder und nicht zuletzt dem Dirigenten der Hauptkapelle, Ulrich Maierhöfer, für ihre Arbeit.

Christian Laukemann verlas nachfolgend den Bericht von Jugendleiterin Anke Müller, die verhindert war. Er berichtete von den Aktivitäten im Jahr 2017. Die Jugendlichen würden sich weiterbilden, was man an der Teilnahme an D1- und D2-Prüfungen ersehen könne. Dirigent Ulrich Maierhöfer erklärte, dass er „im Großen und Ganzen“ zufrieden sei mit seinen 37 Musikerinnen und Musikern der Stammkapelle. Allerdings beklagte er, dass bei der Probe oftmals Stühle leer blieben.

„Artikulation und Interpretation wird immer besser“

Er freute sich, dass aber durch die Übernahme von jungen Musikern aus der Jugendkapelle ein Ausgleich geschaffen wurde. „Die Artikulation und Interpretation wird immer besser“, befand Maierhöfer. Klanglich und stimmlich sei er absolut zufrieden. Er lobte überdies die tolle Kameradschaft der Musiker und die gute Zusammenarbeit mit der Vorstandschaft. Stefan Schröder von der Bläserklasse und Dirigent der Kidskapelle stieß ins selbe Horn. Er sei mit der Leistung seiner jungen Musikerinnen und Musiker zufrieden.

Im Namen von Alois Schreckenhöfer, dem Vorsitzenden des Fördervereins, sprach Hans Riek senior. Man habe versucht, möglichst viele Aktivitäten anzubieten, um damit dem Hauptverein zu helfen. Dafür spreche auch der Betrag in Höhe von 3000 Euro, der dem Hauptverein zur Verfügung gestellt werden konnte. Das Geld soll für die Jugendausbildung und für Instrumente angelegt werden.

Rüdiger Förstner als Vertreter der Gemeinde würdigte in seinem Grußwort, die Arbeit des Musikvereins. Er sei immer zur Stelle, wenn er gebraucht würde. Förstner sagte auch für die Zukunft die Unterstützung durch die Gemeinde zu.

Ralf Recknagel als Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Rosenberger Vereine und Vereinigungen lobte danach die gute Jugendarbeit.

Die Wahlen erbrachten folgendes Ergebnis: Matthäus Knecht bleibt Vorsitzender, Kassierer bleibt Alois Maierhöfer.

Für die ausgeschiedene Jugendleiterin Anke Müller konnte momentan kein Ersatz gefunden werden. Aktive Beisitzerinnen sind Ramona Hald und Ann-Kathrin Laukemann, die Anja Rieger ablöst. Passive Beisitzerin bleibt Christa Laukemann. Die Kassenprüfer Patriz Maas und Rudolf Walter wurden für ein weiteres Jahr bestätigt.

Ehrungen:

Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Rüdiger Förstner (10 Jahre passiv), Guido Greiner (10 Jahre passiv), Maria Ostermann (30 Jahre passiv), Manfred Ebert (40 Jahre passiv), Heinz Ziegler (40 Jahre passiv und Irmgard Köder (40 Jahre passiv). Armin Schlageter erhielt für 40 Jahre aktiv/passiv die goldene Ehrennadel mit Diamant vom Blasmusikverband Baden Württemberg. Schlageter war viele Jahre aktiver Musiker und Dirigent beim Musikverein Rosenberg. Ramona Hald erhielt aus der Hand von Vorsitzendem Knecht ein kleines Geschenk für die unermüdliche und engagierte Arbeit, zum Beispiel bei der Dekoration aller Veranstaltungen sowie für die Verwaltung von Proben und Auftritten.