KJG Hohenberg macht auch bei der 72-Stunden-Aktion mit

19 Gruppierungen mit rund 560 Kindern und Jugendlichen aus dem Ostalbkreis haben sich an der 72-Stunden-Aktion des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) beteiligt. Die Mitglieder der Katholischen jungen Gemeinde Hohenberger hatten sich das Thema „Generationen von jung und alt verbinden“ ausgesucht und dazu Aktionen im Seniorenstift und im Kindergarten überlegt. Damit Gemeinschaften überhaupt funktionieren, muss man selber eine Gemeinschaft sein und das einüben. Und dies taten die jungen Hohenberger: Die 34 Acht- bis Sechzehnjährigen wohnten und übernachteten zusammen mit ihren 15 Teamern in der Jugendbildungsstätte Borro-Ranch, kochten und aßen miteinander am Morgen und Abend, spielten Gesellschaftsspiele und lasen aus Gute-Nacht-Geschichten vor. Tagsüber waren sie unterwegs. Im Pflegestift Edelrose in Rosenberg richteten sie den Garten, bepflanzten ein Hochbeet, bauten und bemalten Nistkästen und machten mit den Senioren einen Spiel- und Singnachmittag. Für den Kindergarten Hohenberg, der die Verleihung der Caruso-Plakette feierte, backten sie Kuchen, bereiteten die Kaffeetische vor und bedienten die Festbesucher. Außerdem erstellten sie eine Powerpoint-Dokumentation über ihre 72-Stunden-Aktion. Foto: Sorg