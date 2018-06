Keine „Scheißpfläumle“?

Eigentlich sollten um diese Jahreszeit Bienen die Blüten dieses Mirabellenbäumchens (im Bild) anfliegen, den Blütennektar heraussaugen, mit ihren Hinterbeinchen Pollen aufnehmen und an der nächsten Blüte wieder abgeben und so die Blüte bestäuben. Stattdessen liegen momentan Schnee und Eis auf den Blüten. Deshalb wird es in diesem Jahr wohl nichts mit den „Scheißpfläumle“. Mit diesem schwäbischen Kosenamen werden in anderen Gegenden statt der Mirabellen auch Pflaumen, Zwetschgen und Ziparten bezeichnet.Foto: Sorg (ng)