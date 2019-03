Eine verdiente Ehrung für langjährige Gremienarbeit im Verein, Vorstandswahlen und eine hohe Zufriedenheit über den Besuch der Chorproben und Auftritte sind zentrale Punkte bei der jüngsten Mitgliederversammlung des Liederkranzes Hohenberg am vergangenen Samstag im Dorfgemeinschaftshaus Hohenberg gewesen. Vorsitzender Joachim „Jack“ Knecht war voll des Lobes über das Engagement „seiner“ 40 Sängerinnen und Sänger im „de-Camino-Chor“ und der Tänzerinnen der Showtanzgruppe „Input“.

Zum Auftakt gedachte die Versammlung des im August 2018 plötzlich verstorbenen langjährigen Sängers, Vorstandsmitglieds und Ehrenmitglied Franz Knecht, dessen hinterlassene Lücke man noch heute schmerzlich spürt.

Vorsitzender Knecht dankte danach vor allem Chorleiterin Ruth Schmid, die es nach über zwei Jahrzehnten wöchentlich neu versteht die alternde Sängerschar zu motivieren. Weitere Dankesworte richtete er an die neue und jüngste Sängerin Annika Haller, „die den Altersdurchschnitt des Chores erheblich senkt“ und an den Basssänger und Liedtexter Tom Heinrich, der mit dem Haus- und Hofkomponisten des Hohenberger Vereins Thomas Stapf immer wieder für neue und eigenwillige Chorwerke sorgt.

Im Rahmen seines Rechenschaftsberichtes lobte der Vorsitzende zudem alle Vorstands- und Beiratsmitglieder. „Auf jede und jeden von euch kann ich mich hundertprozentig verlassen“, meinte der Vorsitzende.

Schriftführer Thomas Wiest ließ im Anschluss das vergangene Jahr Revue passieren und verglich es mit einem Puzzle, das nur noch ganz wenige leere Stellen habe. Neben seinem 70. Geburtstag, den der Hohenberger Verein im vergangenen Jahr gefeiert hatte, und einigen Chorauftritten nannte Wiest vor allem das Maifest in Hinterbrand, das Gartenfest an Jakobi, die Kirchweih und das Mitsingkonzert am vorletzten Tag des Jahres 2018 als Höhepunkte des vergangenen Vereinsjahres.

Vereinskassierer Peter Hirschle berichtete der Vesammlung von einem ausgeglichenen Kassenstand, der sogar ein kleines Plus aufwies.

Elena Blattner, Sprecherin von „Input“ dankte Trainerin Lea Knecht, die die Tanzgruppe durch immer neue Ideen zusammenhalte.

Bürgermeister Tobias Schneider, der zum ersten Mal Gast beim Liederkranz Hohenberg war, überbrachte die Grüße der Gemeinde.

Bei den turnusgemäßen Wahlen wurden der stellvertretende Vorsitzende Bernd Klopfer und Schriftführer Thomas Wiest sowie Kassierer Peter Hirschle auf weitere drei Jahre wiedergewählt.

Goldene Ehrennadel für Thomas Wiest

Dem Ehrenvorsitzenden Sieger Götz blieb es vorbehalten den Vereinsprotokollanten Thomas Wiest für seine über 20 Jahre währende Tätigkeit mit der goldenen Ehrennadel des Eugen-Jaekle-Chorverbandes für besondere Verdienste im Ehrenamt auszuzeichnen.

Für 30-jährige Mitgliedschaft im Liederkranz Hohenberg erhielten die bronzene Vereinsehrennadel: Gerhard Engelhard, Christine und Erwin Feichtenbeiner und Thomas Heinrich.

20 Jahre Mitglied sind Alena Hertl, Judith Karasch, Rita Knecht, Petra Köder, Emma Lindmayer, Katharina Nagler und Gertrud Ringlau.

Die Chorsprecherin Gisela Hirschle durfte über die Hälfte aller Sängerinnen und Sänger mit einer Flasche Wein für fleißigen Chorprobenversuch auszeichnen.

Abschließend stellte der wiedergewählte stellvertretende Vereinsvorsitzende Bernd Klopfer das Jahresprogramm 2019 vor, das mehrere Konzertauftritte vorsieht. Darunter ein gemeinsamer Auftritt mit dem Kindergarten Hohenberg, der am 26. Mai die „Caruso-Auszeichnung“ des Deutschen Chorverbandes für „kindgerechtes Singen“ erhalten wird.