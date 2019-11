Eine 35-jährige Autofahrerin ist am Samstag gegen 17.48 Uhr auf der Ellwanger Straße in Rosenberg gefahren. Als plötzlich eine Katze die Fahrbahn überquerte, wich die Frau aus und überfuhr eine dortige Verkehrsinsel in der Fahrbahnmitte. Hierbei rammt sie ein dortiges Verkehrsschild.

Das Auto war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 2200 Euro.