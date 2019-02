Karl-Stirner-Schule erläutert den Stand der Umbauarbeiten

Beim Tag der offenen Tür haben Eltern, Schüler und interessierte Bürger die einzelnen Bauabschnnitte der Rosenberger Karl-Stirner-Schule besichtigen können. Sowohl die bereits fertiggestellten Klassen- und Fachräume als auch die aktuellen Umbaumaßnahmen sind vorgestellt und erläutert worden.

Eltern und Kinder erhielten von Rektor Joseph Ott einen umfassenden Einblick in die neuen Räume, die derzeitige Baustelle, aber auch in die Unterrichtsmodelle der Gemeinschaftsschule. Die Gemeinde Rosenberg investiert rund zehn Millionen Euro in die Generalsanierung.

Wer sich staubige Schuhe holen wollte, konnte sich im derzeitigen Abschnitt zwei und drei quasi auf dem Rohbau umsehen. Fertiggestellt ist bereits der Bauabschnitt eins mit dem Bereich für Naturwissenschaften, der Aula und vier neuen Klassenzimmern.

Es folgen noch der Bauabschnitt vier im Südflügel mit Klassenräumen und einem neuen PC-Raum und der Bauabschnitt fünf mit dem Hort für die Ganztagesbetreuung. Ganz zum Schluss kommen die Außenanlagen. Der Komplex soll bis Februar 2020 fertiggestellt sein.

„Komplett neues Schulgebäude mit toller Ausstattung“

„Das alles kostet rund zehn Millionen Euro“, sagte Ott und dankte in diesem Zusammenhang für das Vertrauen, das die Gemeinde in die Schule setzt. Rosenbergs Bürgermeister Tobias Schneider nahm den Ball auf und sagte: „Hier entsteht ein toller Schulstandort. Die Gemeinde steht voll hinter der Schule.“ Wenn alles fertig sei, habe man ein komplett neues Schulgebäude mit toller Ausstattung und modernsten Unterrichtsmethoden, voll medial ausgestattet, die den Vergleich mit anderen Schulen nicht scheuen müssten. Schneider fügte hinzu, dass die Gemeinde für auswärtige Schüler der Klasse fünf ein weiteres Bonbon parat habe, denn für diese wird der Bustransfer kostenlos gestellt.

„Heute ist ein Eltern- und Kindtag, bei dem jeder das Schulhaus kennenlernen kann. Wir präsentieren Ihnen, wie das Leben bei uns abläuft“, versprach Ott. Er hatte nicht zu viel versprochen. Da konnte man Klassenzimmer und Fachräume besichtigen, da hörte man von Eltern, was sie an der Gemeinschaftsschule in Rosenberg gut finden und da kamen drei Zehntklässler zu Wort, die ihre Meinung über die Schule an die Besucher weitergaben. Es folgten mehrere Rundgänge, die vom Lehrerkollegium übernommen wurden. Viele Eltern hatten Fragen, die gerne beantwortet wurden. Wer müde und hungrig geworden war, der konnte sich bei Getränken und Häppchen, vorbereitet vom Freundeskreis der Karl-Stirner-Gemeinschaftsschule, stärken.