Kabeldefekt löst Schwelbrand aus

Am Sonntag gegen 12.30 Uhr ist es zu einem Schwelbrand im ersten Obergeschoss eines Gebäudes in der Straße Burggraben gekommen. Vermutlich ein technischer Defekt an einem Stromkabel führte zu starker Rauch- und Hitzeentwicklung. Die Feuerwehren Bühlertann, Bühlerzell und Obersontheim waren mit insgesamt neun Fahrzeugen und rund 60 Einsatzkräften vor Ort. Die Wohnungen im Erdgeschoss und im zweiten Obergeschoss des Gebäudes blieben bewohnbar. Der Schaden im ersten Obergeschoss dürfte im mittleren bis hohen fünfstelligen Bereich liegen.