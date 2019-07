Seit 20 Jahren gibt es ihn offiziell: den Fränisch-Schwäbischen Jakobswegs. Zur feierlichen Eröffnung hatte der Künstlerpfarrer Sieger Köder seinerzeit den Weg skizziert. Die Köder-Tafel war seitdem immer auf dem Hohenberg zu sehen. Jetzt musste sie restauriert werden.

Ende der 1970er Jahre hatte sich der damalige Pfarrer von Rosenberg und Hohenberg, Sieger Köder, mit Freunden auf den spanischen Jakobsweg, den „Camino Santiago“, begeben. Dabei entstand die Idee auch in Süddeutschland nach Jakobswegen zu suchen.

Auf einem Jakobswegekongress, den die Kirchengemeinde Sankt Jakobus Hohenberg im Dezember 1988 ausrichtete und der zahlreiche in Süddeutschland interessierte Jakobuspilger zusammenführte, wurde festgestellt, dass es den eigentlichen Jakobsweg in Deutschland so gar nicht gibt. Vielmehr zogen Jakobuspilger von Ort zu Ort, wo der heilige Jakobus in besonderer Weise verehrt wird.

Außerdem wurde klar, dass süddeutsche Jakobspilger meist nach Süden wanderten um über Ulm, Konstanz und Einsiedeln Le Puy in Südfrankreich zu erreichen, wo die berühmte „Via Podiensis“ (einer der vier historisch nachweisbaren französischen Jakobswege) weiter nach Spanien zieht.

Jakobus wurde in Hohenberg besonders verehrt

In Hohenberg wurde der Pilgerpatron Jakobus stets in besonderer Weise verehrt, er ist bereits 1332 in einer schönen Urkunde im Auslesebestand des Staatsarchivs Stuttgart genannt und dargestellt. Außerdem gab es in Hohenberg im 16. Jahrhundert eine Jakobusbruderschaft, die es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht hatte, durchziehende Jakobuspilger zu verpflegen.

Mitte der 1990er Jahre wurde von der Deutschen Sankt-Jakobusgesellschaft dann der „Oberschwäbische Jakobsweg“ von Ulm nach Konstanz ausgewiesen und von der Fränkischen Sankt-Jakobus-Gesellschaft der „Mittelfränkische Jakobsweg“ von Nürnberg nach Rothenburg eingerichtet. Es fehlte aber eine Verbindung von Rothenburg ob der Tauber nach Ulm. Dies ließen Pfarrer Sieger Köder und Rosenbergs Bürgermeister Uwe Debler damals nicht ruhen. Sie luden alle an diesem Zwischenstück liegenden Gemeinden nach Rosenberg ein, um das fehlende Zwischenstück von Rothenburg über Hohenberg nach Ulm festzulegen.

Nach mehreren Sitzungen im Rathaus Rosenberg, zu der alle an dieser Strecke gelegenen Pfarrer, Forstleute, Gemeinden und Wandervereine eingeladen waren, konnte im Rahmen eines großen Hohenberger Jakobusfestes 1999 der „Fränkisch-Schwäbische Jakobsweg“ eingeweiht werden. Der Malerpfarrer Sieger Köder hat diesen Weg auf einer Skizze dargestellt, die seither im Schaukasten auf dem Hohenberg zu sehen war. Allerdings hat der Zahn der Zeit diese Darstellung auf Papier und Karton mehr und mehr aufgelöst.

Umso mehr freut es viele Jakobuspilger, dass die Kirchengemeinde Hohenberg das Sieger-Köder-Original hat restaurieren und eine wetterfeste Kopie anfertigen lassen. Der Gemeindebautrupp wird es noch vor dem diesjährigen Jakobusfest (26. bis 28. Juli) aufstellen.

Vor kurzem hat es der Ellwanger Maler und Restaurator Uli Brauchle wieder aus seinem Atelier auf den Hohenberg zurückgebracht.