JRS-Mitarbeiter bringen Kinderaugen zum Leuchten

Aus dem Team der JRS-Assistenzdamen ist die Anregung für ein regionales Unterstützungsprojekt zu Weihnachten gekommen, das von großen Teilen der Belegschaft ganz spontan mit viel Herzblut unterstützt wurde. Es galt, Kindern aus dem Ellwanger Kinderheim Graf Weihnachtsgeschenkwünsche zu erfüllen, die sie zuvor auf Wunschzetteln gesammelt hatten.

Das Organisationsteam hatte dazu im Verwaltungsfoyer im JRS-Werks Rosenberg-Holzmühle einen stilechten Wunschbaum aufgestellt, den die JRS-Werksschreinerei dafür beigesteuert hatte. Dort konnten die JRS-Mitarbeiter Wunschkärtchen herunternehmen und später die erfüllten Geschenkwünsche wieder aufhängen.

Diese Weihnachts-Geschenkidee kam bei den Mitarbeitern von JRS wohl auch wegen des lokalen Bezugs so gut an, dass innerhalb weniger Tage alle Wunschzettel vergeben waren. Ganze Abteilungen hatten sich zusammengetan und die Aktion unterstützt.

So konnte das JRS-Organisationsteam die Geschenke pünktlich zum Fest an das Kinderheim Graf in Ellwangen übergeben. Fazit des Teams: „Die JRS-Familie hat eine tolle Idee umgesetzt, die hoffentlich viele Kinderaugen zum Leuchten bringt – zur Nachahmung empfohlen.“