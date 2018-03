JRS-Führungspersonal berät über Unternehmensausrichtung

Holzmühle (ij) - Das internationale Leitungsteam und die Geschäftsleitung der JRS J. Rettenmaier&Söhne hat sich kürzlich in der JRS-Zentrale in Rosenberg-Holzmühle zur jährlichen Strategiekonferenz getroffen. Bei dieser Konferenz geht es stets um die weiteren Ausrichtung der inhabergeführten Familien-Unternehmensgruppe.

Intensiv wurde während der Konferenz die weitere Internationalisierung des JRS-Geschäftsmodells diskutiert. Aus dem mittelständischen Herstellerunternehmen, das schon seit den 70er-Jahren von Deutschland aus in alle Welt innovative Produkte und Anwendungslösungen exportierte, wurde im Laufe der letzten Jahre ein dicht gewobenes, globales Produktions-, Technologie- und Vertriebs-Netzwerk mit mehr als 30 Produktionswerken auf drei Kontinenten. Mit möglichst kurzen Transportwegen nah an den Produktionsstandorten der internationalen Industrie beziehungsweise Rohstoffquellen. Neue Werken in Indien und China helfen der JRS-Gruppe, ihre Präsenz nach Europa und Amerika nun auch in Asien nachhaltig weiter auszubauen.

Dabei kommen aber auch die europäischen Standorte, wie das Werk in Rosenberg-Holzmühle nicht zu kurz: Mit umfangreichen Anlagenerweiterungen und der Inbetriebnahme eines neuen Werks im französischen Brenil trägt JRS der steigenden Nachfrage auch im europäischen Markt Rechnung.

Auch das internationale Beratungs- und Vertriebsnetzwerk wächst ständig weiter: Bei der jetzt stattgefundenen Konferenz konnten die Leiter der neugegründeten JRS-Vertriebsorganisationen aus Kanada, der Ukraine und Baltikum im Kreis des JRS-Führungsteams als neue Kollegen begrüßt werden.