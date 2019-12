JRS ehrt langjährige Mitglieder der Belegschaft

(ij) Der gemeinsame festliche Jahresausklang ist seit vielen Jahren traditionell fester Bestandteil des betrieblichen Familienlebens im Hause J. Rettenmaier& Söhne, Rosenberg-Holzmühle. Der JRS-Nikolaus und sein Knecht Ruprecht hatten schon im Foyer die Festgäste in Empfang genommen und mit einem launigen Programm in den Abend eingeführt.

Von den Teams der Vertriebsniederlassungen kamen dazu gesungene und rezitierte Festgrüße per Videobotschaft in unterschiedlichsten Sprachen aus aller Welt auf die Großleinwand. Eingedeckt für die Festgäste war dann im Konferenzzentrum. Das Team der Kantine sorgte sich mit viel Engagement um die Weihnachstfestbewirtung.

Unternehmen schaut optimistisch in die Zukunft

Mit festlich-weihnachtlichen Melodien stimmte der Holzmühle-Weihnachtschor auf die besinnlichen Momente ein. Für die Geschäftsleitung und die Familie Rettenmaier dankte Josef Otto Rettenmaier den Mitarbeitern der großen Betriebsfamilie in aller Welt für den motivierten und engagierten Einsatz übers Jahr.

Trotz sich eintrübender Konjunktur schaut das Unternehmen mit viel Selbstvertrauen in die Zukunft. Im Gegensatz zu den klassischen Industriebereichen rund um Automobil und Erdölchemie stehe die Pflanzenfaser-Technologie in Zeiten von Klimawandel und CO2-Diskussion für eine zukunftsorientierte Industrieform mit weiterem Wachstumspotenzial, so Josef Otto Rettenmaier.

Chancen durch Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen

Nutzbringende Funktionsstoffe aus nachwachsenden, pflanzlichen Rohstoffen böten nahezu allen Branchen der modernen Industrie wertvolle Dienste – ob in Form von funktionalen Tablettierstoffen, Ballaststoffen für die tägliche Ernährung, mikroplastikfreier Kosmetik, Pflanzenwachstum, modernen Werkstoffen, umweltfreundlicherem Straßenbau oder kompostierbarem, geruchsbindendem Öko-Katzenstreu.

Josef Otto Rettenmaier forderte sein Team dazu auf, mit aller Intelligenz und kreativem Innovationsgeist diese Technologie weiter auf alle Bereiche des modernen Lebens zu übertragen: „Lassen Sie uns gemeinsam in der JRS-Familie alle Anstrengungen unternehmen, um aus dieser einzigartigen Chance ein branchenübergreifendes Erfolgsmodell zu machen!“

Mit seinen Weihnachts- und Neujahrsgrüßen an die Mitarbeiterfamilien leitete Rettenmaier zu den Ehrungen der Jubilare und der Ruhestandsverabschiedungen über, die Anton Pfitzer vom Personalteam mit moderierte.

Für 40 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden geehrt: Wolfgang Raab, Armin Schlageter, Klaus Vogel, Reinhold Wiedmann.

Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit: Rafael Dilmann, Heike Feil, Natascha Klein, Dr. Michael Hempe, Ryszard Hulka, Miriton Krasniqi, David Krefenstein, Manfred Kuhn, Viktor Redich, Alexander Schmid, Eduard Tissen, Waldemar Wöhl.

Für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit: Umut Adali, Alexander Geiger, Nicola Haase, Ralf Hilsenbeck, Ramona Meyer, Dr. Katrin Ohliger, Lena Raab, Timo Schlosser, Alexander Schönmaier, Lettekidan Tesfay.

Start in den Ruhestand: Mircea Bozan, Alexander Brandt, Christian Weber, Karl Scholl, Viktor Steiger, Joseph Tesfay.

Im Anschluss sorgte Rebeca Rettenmaier in ihrem Beitrag noch für einige besinnliche Gedanken rund um den Alltag und das Miteinander in der Betriebsfamilie und schloss sich den Weihnachstgrüßen an. Nach dem offiziellen Programm klang der Abend in gemütlicher Runde und vielen freundschaftlichen Gesprächen unter Kollegen aus.