JRS bekommt Auszeichnung für Öko-Katzenstreu

Das Branchenblatt „Lebensmittel Zeitung“ hat dem Öko-Katzenstreu „Cat’s Best“ des Rosenberger Herstellers JRS J. Rettenmaier & Söhne die Auszeichnung „Top-Marke 2020“ verliehen.

Mit der Öko-Katzenstreu hat JRS vor etwas mehr als 25 Jahren nach eigenen Angaben eine technische Revolution im Bereich der Katzenhygiene in Gang gesetzt. Auf Basis der Pflanzenfasertechnologie gelang dem JRS-Entwicklungsteam eine Innovation mit großem Nachhaltigkeitseffekt.

Mit dem Produkt, das Vorteile in Sachen Geruchsbindung, Nutzungsdauer, geringem Gewicht und Abfallreduzierung aufwies, hatte das JRS-Team zu Beginn mit großem Argwohn im Markt zu kämpfen. Etabliert waren bis dahin Produkte aus mineralischen Erden, die im Tagebau gefördert wurden und große Krater in der Landschaft hinterließen. An den Gedanken, dass man Katzenstreu aus nachwachsenden Rohstoffen im industriellen Maßstab herstellen konnte, musste sich die Heimtierbranche damals erst gewöhnen.

Viel Überzeugungsarbeit war dazu nötig., „Das ist, wie wenn man in der heutigen Haushaltstoilette das gewohnte Toilettenpapier durch ganz andere Materialien ersetzen wollte“, erinnert sich Gerhard Auer, der damals die Einführung im Handel begleitete: „In Produktdemonstrationen in Zoofachgeschäften, auf Tiermessen und in vielen Gesprächen konnten wir aber dann die anfängliche Skepsis schnell überwinden..“

Über die Auszeichnung „Top-Marke 2020“ freut sich Handelsmarketing-Fachmann Michael Bodfeld: „Die Lebensmittel Zeitung ist eine echte Instanz im Handel. Mit der Auszeichnung für nachhaltige Markenführung im Segment Katzenstreu finden wir auch über Deutschland hinaus große Beachtung.“