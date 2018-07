Joseph Ott wird Rektor in Rosenberg

Das Regierungspräsidium Stuttgart teilt mit, dass die Stelle des Rektors der Rosenberger Karl-Stirner-Schule nahtlos wieder besetzt wird. Joseph Ott, bisher Rektor der Grundschule Rainau-Schwabsberg, wird mit Wirkung zum 1. August zum Leiter der Gemeinschaftsschule bestellt.

Nach dem Besuch der Eugen-Bolz-Realschule ließ sich Ott zum Schreiner ausbilden. Nach kurzer beruflicher Tätigkeit und nach dem Militärdienst durchlief er die Ausbildung im mittleren Verwaltungsdienst bei der Stadt Ellwangen. Danach erfüllte sich Ott seinen Traum. Er studierte an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd die Fächer Musik, Geschichte und Deutsch. Ott besitzt zudem die kirchliche Lehrerlaubnis im Fach katholische Reli-gionslehre. Erste Unterrichtserfahrungen sammelte er an der Grund- und Hauptschule Schwabsberg. Nach dem zweiten Staatsexamen erhielt er den ersten Unterrichtsauftrag an der Grund- und Hauptschule Laichingen. Über Stationen in Wallhausen und Stimpfach kehrte der Ellwanger in seine Heimatregion zurück.

Der Ehemann und Vater ist seit mehreren Jahren im Ellwanger Gemeinderat aktiv. Ausgleich und Ablenkung erfährt er beim Schlagzeugspiel und bei Radtouren in der Natur der Ellwanger Berge.