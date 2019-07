Josef Schips ist das neue Gesicht im Gemeinderat Rosenberg

Bei der Gemeinderatssitzung in Rosenberg hat Bürgermeister Tobias Schneider das neue Ratsmitglied Josef Schips per Handschlag verpflichtet. Nach dieser ersten öffentlichen Handlung wurde die Sitzung für die Öffentlichkeit kurz unterbrochen.

Angesichts von Temperaturen von rund 30 Grad bedurfte es einiger Vorstellungskraft, sich mit dem nächsten Tagesordnungspunkt zu befassen: Die Bürgerschaft wünscht sich zur Weihnachtszeit eine feierliche Beleuchtung der Haller Straße und des Virngrundwegs als Zubringer zum Adventsmarkt. Oliver Zeller von der Firma Volly Licht- und Werbetechnik aus Ellwangen stellte die Möglichkeiten einer Weihnachtsbeleuchtung vor. Die Motive die in der Vorauswahl der Verwaltung gewählt wurden, fanden allerdings nicht viel Zuspruch. Grundsätzlich seien die Mitglieder des Gemeinderates zwar für eine Beleuchtung zu Weihnachten, doch die Suche nach einem schönen Motiv für die Laternen soll noch einmal weitergehen.

Weiter ging es um die Ersatzbeschaffung für das Multifunktionsfahrzeug, das für Mäh- und Winterdienstarbeiten eingesetzt wird. Mittlerweile nähmen die Instandhaltungsarbeiten Ausmaße an, die die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges rechtfertigen würden. Zur Entscheidungshilfe wurden Fahrzeuge der Marken Kärcher, Multihog, Hako und Boki angefragt. Das vorhandene Fahrzeug will keine der abgefragtes Firmen in Zahlung nehmen. Mit einem Restwert von etwa 30 000 Euro soll das Gerät nun über eine Online-Plattform zur Versteigerung angeboten werden.

Da das Fahrzeug der Firma Boki den zuverlässigsten Eindruck machte, beschloss der Rat einstimmig die Anschaffung. Neben dem Kaufangebot, welches mit einer Mäh- und Saugkombination mit Winterdiensttechnik bei knapp 150 000 Euro liegt, soll noch ein Leasingangebot angefordert werden.

Entwicklungskonzept soll im Jahr 2020 kommen

Ein weiterer Punkt war die Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzeptes. Ein solches Konzept ist Voraussetzung für die Aufnahme in diverse Förderprogramme des Bundes und des Landes. Da im Jahr 2019 keine Mittel für ein solches kostspieliges Projekt vorgesehen sind, regte die Verwaltung an, das Projekt erst im Folgejahr anzugehen und mit Bürgerworkshops im Frühjahr zu starten. Die Bürgerschaft soll aktiv am Prozess beteiligt werden. Gemeinderat Gerold Geiger begrüßt die Erstellung eines Konzeptes mit den Worten „Starten wir da durch!“.