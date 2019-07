Am Donnerstag, 4. Juli, feiert der „Senior-Holzmüller“ Josef Rettenmaier, Mitbegründer und langjähriger Geschäftsführer der JRS J. Rettenmaier& Söhne GmbH und Co.KG seinen 95. Geburtstag.

Die Feier findet im engeren Familienkreis statt.

1924 in der elterlichen Holzmühle geboren, hat sich Josef Rettenmaier weit über die Region hinaus einen Ruf als innovationsfreudiger, mutiger und weitsichtiger Unternehmer erworben. Seine bescheidene Art und sein offenes, humorvolles Auftreten kennzeichnen seine Lebensphilosophie. Dazu passte seine langfristig vorausschauende Denkweise mit Ideen, die seiner Zeit oft weit voraus waren. So wie der mutige unternehmerische Entschluss in den frühen fünfziger Jahren, zusammen mit Vater Joseph und Bruder Otto aus der klassischen landwirtschaftlichen Getreidemühle eine ganz neue industrielle Unternehmensform mit neuem Aufgabeninhalt zu schaffen – die J. Rettenmaier&Söhne OHG.

Als bekennender Familienmensch, der selbst zusammen mit drei Geschwistern in einer Mühlen-Großfamilie aufgewachsen ist, hat er auch das Unternehmen JRS als große Betriebsfamilie geprägt. Gegenseitige Verantwortung und Zusammengehörigkeit sind dabei für ihn ganz zentrale Werte, die sich auf die moderne JRS übertragen haben.

Zu Rettenmaiers Lebenswerk zählt der Ausbau der 1878 errichteten Getreide- und Ölmühle zu einem der weltweit leistungsfähigsten Industrieunternehmen im Bereich innovativer funktionaler Cellulose- und Pflanzenfaserstoff-Produkte, die heute nahezu in allen Industriebranchen eingesetzt werden können.

Dabei hatte Josef Rettenmaier seine berufliche Laufbahn zunächst mit einer grundsoliden Müller-Ausbildung gestartet, der eine kaufmännische Weiterbildung folgte. Mit großer Weitsicht ist ihm als Kaufmann dann ein erfolgreicher Wachstumsprozess im zukunftsweisenden, nachhaltigen Innovationsfeld Pflanzenfasertechnologie gelungen.

Parallel war er als kreativer Insider mit viel Praxiswissen auch immer die technologische Triebfeder der Unternehmensentwicklung, die unter anderem zur Entwicklung ganz neuartiger Bearbeitungsanlagen für Cellulose-Feinstfasern und vielen Produkt- und Anwendungsinnovationen geführt hat.

Josef Rettenmaier wirkte darüber hinaus auch ehrenamtlich in vielen sozialen, kulturellen, kirchlichen und politischen Organisationen, Einrichtungen und Initiativen mit. Er wurde unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz, der Staufer- und der Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet sowie mit dem päpstlichen Silvesterorden.