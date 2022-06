Jagstregion feiert ihr neues Entwicklungskonzept

Die Jagstregion lässt den Leader-Bewerbungsprozess feierlich ausklingen und stellt ihr neues Regionales Entwicklungskonzept der Öffentlichkeit vor. Die Abschlusspräsentation in Rosenberg am Montag, 27. Juni, ab 19 Uhr in der Virngrundhalle gibt einen Ausblick, wie es für die Region weitergehen soll.

Die Bürgerschaftliche Regionalentwicklung Jagstregion bewirbt sich erneut um die Aufnahme in die neue Leader-Förderperiode 2023 bis 2027. Dafür wurde von der sogenannten Lokalen Aktionsgruppe (LAG) über mehrere Monate ein neues regionales Entwicklungskonzept (REK) für die Jagstregion erarbeitet. Ziel war es, auszuarbeiten, wo die Chancen und Potenziale der Region liegen und was in der Region zukünftig verbessert werden kann.

Die 18 Kommunen des Ostalbkreises und neun Kommunen des Landkreises Schwäbisch Hall können sich bei einem positiven Bescheid erneut über 2,3 bis 2,8 Millionen Euro an EU-Fördergeldern zuzüglich weiterer Bundes- und Landesmittel freuen. Ob die Jagstregion auch dieses Mal profitieren kann, entscheidet im Herbst das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg.

Seit dem offiziellen Startschuss bei der Online-Auftaktveranstaltung im Januar ist viel passiert. Der für Leader charakteristische Bottom-Up-Ansatz zog sich durch die gesamte Erarbeitungsphase. „Mit einer umfangreichen Palette an Beteiligungsformaten konnte die Bevölkerung aktiv mitdiskutieren und Ideen und Wünsche einbringen. Leader soll die Lebensqualität im ländlichen Raum erhalten und innovative Projekte unterstützen – das geht nur gemeinsam mit den Menschen vor Ort“, betont Regina Gloning, Vorsitzende des Vereins.

Die Ergebnisse des Prozesses werden am 27. Juni ab 19 Uhr in der Virngrundhalle in Rosenberg präsentiert. Außerdem werden die Preise des im Frühjahr durchgeführten Gewinnspiels an die Gewinner überreicht. Im Anschluss an den offiziellen Teil findet ein Stehempfang mit musikalischer Umrahmung durch die Gruppe „Echt handg’macht“ aus Crailsheim statt. Zu dem festlichen Ausklang sind alle Bürgerinnen und Bürger der Jagstregion sowie alle weiteren Akteure und Interessenten eingeladen. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich.