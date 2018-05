Jagdverpachtung wird neu geregelt

Die Jagdverpachtung in Rosenberg ist neu zu regeln. Deshalb hat der Gemeinderat für den 19. Februar die Einberufung der Jagdgenossenschaft beschlossen.

Wie Kämmerer Winfried Krieger in der Sitzung erklärte, würden die bestehenden Jagdpachtverträge, die eine Laufzeit von maximal neun Jahren haben, jetzt auslaufen. Sie müssten zum 1. April dieses Jahres verlängert werden. Wobei Krieger darauf hinwies, dasss es durchaus auch einige neue Jäger gebe, die Interesse an einer Pacht signalisiert hätten.

Darüber hinaus müsse in der anstehenden Versammlung am 19. Februar auch noch die Satzung der Jagdgenossenschaft an die neue Rechtslage angepasst werden, da das alte Landesjagdgesetz keinen Bestand mehr habe und durch das neue Jagd- und Wildtiermanagement ersetzt worden sei.

Neben der Einberufung der Versammlung stimmte der Gemeinderat auch zu, weiter die Verwaltung der Rosenberger Jagdgenossenschaft zu übernehmen. Wie Krieger betonte, sei das zwar „sehr viel Geschäft“. Im Gegenzug erhalte die Gemeinde dafür aber auch die Erlöse aus der Jagdverpachtung, die Krieger mit rund 7500 Euro bezifferte.