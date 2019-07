Am Sonntag, 14. Juli, wird Pfarrer Rainer Oberländer in seine neue Pfarrstelle bei den evangelischen Kirchengemeinden Rechenberg und Weipertshofen eingeführt. Der Festgottesdienst zur Investitur findet um 14 Uhr in der Schlosskirche in Rechenberg statt. Anschließend wird im Dorfgemeinschaftshaus in Weipertshofen gefeiert.

Die Einführung des neuen Pfarrers, der zuvor in der Kirchengemeinde Hummelsweiler Dienst getan hat, wird durch Dekanin Friederike Wagner erfolgen. Mitgestaltet wird der Gottesdienst durch die Posaunenchöre der beiden Kirchengemeinden sowie den Kirchenchor Weipertshofen. Zeugenworte werden gesprochen durch Pfarrer Michael Jag aus Honhardt und Landtagsdirektor Berthold Frieß, einem langjährigen Wegbegleiter von Pfarrer Oberländer.

Im Dorfgemeinschaftshaus in Weipertshofen findet anschließend ein Stehempfang statt, außerdem gibt es dort Kaffee und Kuchen.

In den nächsten Jahren wird es, so Pfarrer Oberländer, darum gehen, wie die beiden Kirchengemeinden zusammenarbeiten und zueinander kommen können – beispielsweise durch gemeinsamen Gemeindebrief oder stärkeren Austausch bei der Kinderkircharbeit. Die gemeinsame Einführung eines neuen evangelischen Liederbuchs ist vorgesehen.

Der neue Pfarrer nennt als ein Ziel, die Kirchengemeinden mit ihren Gottesdiensten einladend und ansprechend zu gestalten. Neben Rechenberg und Weipertshofen gibt es mit Jagstzell einen dritten Gottesdienstort. Zu dieser ansprechenden Gestaltung zählt er auch eine gute Außendarstellung. Die „lebendigen Keimzellen“ in den Gemeinden sollen gut wahrzunehmen sein, die Gemeinden sollen breiter aufgestellt werden.

Der neue Pfarrer ist mit Frau Ingrid und den Kindern Jan-David und Simone ins Pfarrhaus in Rechenberg eingezogen. Er freut sich auf die Aufgabe und will gemeinsam mit den Gemeindegliedern einiges vorwärts bringen. Dabei hofft er auf die Zusage, die über der Einladung zur Investitur steht: „Der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.“