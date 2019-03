In Schule und Straßen fließt das meiste Geld

Der Gemeinderat Rosenberg hat in seiner jüngsten Sitzung am Montag den Haushalt für das laufende Jahr beraten. Kämmerer Winfried Krieger stellte den Räten das umfangreiche Zahlenwerk vor. Das meiste Geld soll 2019 in die Rosenberger Schule und die Sanierung von Straßen fließen.

Krieger konnte in Verbindung mit dem neuen Haushaltsplan wieder viele erfreuliche Dinge verlautbaren. So rechne man auch 2019 wieder mit hohen Steuereinnahmen von rund 14 Millionen Euro, wobei den Löwenanteil natürlich wieder die Gewerbesteuer mit 11,5 Millionen Euro ausmacht. Steuer- und Gebührensätze könnten angesichts der momentan guten finanziellen Lage nicht erhöht werden. „An dieser Schraube brauchen wir in diesem Jahr nicht zu drehen“, so der Kämmerer.

Auch auf die Aufnahme von Kredite könne man angesicht der guten Einnahmesituation verzichten. Mehr noch: Der letzte kleinere Kredit, der derzeit noch auf der Gemeinde Rosenberg lastet, soll spätestens 2020 abgezahlt sein.

Angesichts des Maßnahmenpakets, das 2019 in Rosenberg umgesetzt werden soll, komme man aber voraussichtlich nicht um eine Entnahme aus der Rücklage herum. Rund 965 000 Euro sollen aus dem Sparstrumpf der Gemeinde entnommen werden, was laut Krieger aber zu verschmerzen sei. Die Rücklage belaufe sich selbst nach dieser Entnahme noch auf über zehn Millionen Euro.

Mit einer solchen finanziellen Ausstattung lässt sich Großes anpacken. Zu den kostpieligsten geplanten Vorhaben zählt in diesem Jahr in Rosenberg:

die Erweiterung und Sanierung der Karl-Stirner-Schule: Diese Maßnahme verschlingt insgesamt rund 9,5 Millionen Euro. Im Haushalt 2019 sind dafür rund drei Millionen Euro veranschlagt. Es wird in diesem Jahr mit Zuschüssen in Höhe von 466 000 Euro gerechnet.

die Sanierung der Ortsdurchfahrt Unterknausen: Hier soll nicht nur die Straße für 270 000 Euro erneuert werden, sondern auch die Kanäle und Wasserleitungen für 420 000 Euro.

die Sanierung des Mühlwegs ist ein ähnlich dicker Brocken. Für die Sanierung von Straße, Abwasserkanal und Wasserleitungen werden Mittel in Höhe von insgesamt 605 000 Euro im Haushalt bereit gehalten.

die Sanierung der Straße „Gartenwiesen“ in Hohenberg samt der Kanäle: Für das Vorhaben sind 570 000 Euro veranschlagt.

eine neue Zufahrt Ludwigsmühle: Für diese Baumaßnahme sind 300 000 Euro angesetzt.

die weitere Breitbanderschließung: Für den Anschluss an das schnelle Internet nimmt die Gemeinde in diesem Jahr weitere 250 000 Euro in die Hand, profitieren sollen davon unter anderem der Bereich Gartenwiesen, Unterknausen und die Anwohner im Mühlweg.

die Sanierung des Gemeindeverbindungsweg Zollhof: 220 000 Euro sind dafür veranschlagt.

In der Sitzung wurde über dieses Investitionsprogramm noch leicht gerungen. Gemeinderat Rüdiger Förstner mahnte, dass die Baubranche derzeit Rekordpreise verlangt und es deshalb eventuell ratsam sei, die Straßenbauprojekte nicht alle in diesem Jahr umzusetzen. Josef Rettenmaier fragte nach der „Sinnhaftigkeit“ der geplanten Sanierung der Ortsdurchfahrt Unterknausen. Die sei absolut gegeben, unterstrich Bürgermeister Tobias Schneider. Vor allem, weil der Kanal in keinem guten Zustand sei. Winfried Krieger mahnte, dass es womöglich „auch kein besonders gutes Signal“ an die Bevölkerung sei, bei durchaus angebrachten Infrastrukturmaßnahmen auf die Bremse zu treten, während man gleichzeitig Millionen in der Rücklage habe.

So ähnlich sah es auch Gemeinderat Stefan Mack, der sich angesichts der guten finanziellen Situation der Gemeinde dafür aussprach, den Etat für die Auszeichnung von ehrenamtlich aktiven Rosenbergern zu erhöhen von derzeit 1000 Euro auf 5000 Euro, was dann auch auf allgemeine Zustimmung im Gremium stieß. Wie genau diese Mittel künftig eingesetzt werden sollen, wurde noch nicht abschließend festgelegt.